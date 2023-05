La guía más definitiva de Internet (creo) para acabar arruinado

En Internet existen miles de artículos sobre cómo ganar dinero, crear negocios, hacerse millonarios… pero ninguno sobre cómo malgastar tus ahorros y arruinarte.

Hasta hoy.

Tiene frente a usted la guía más definitiva de Internet para acabar arruinado. Ponga en práctica algunos de sus variopintos consejos y conseguirá lo imposible: dilapidar su patrimonio sin apenas esfuerzo.

¡Empezamos!

1. Acumule símbolos de estatus

La humildad es cosa de pobres.

Haga justo lo contrario de lo que suelo predicar en mi newsletter y compre ropa de diseño, bolsos de lujo, relojes caros, beba botellas de vino de 500 pavos… El primer paso siempre es la señalización.

La mayor o menor utilidad de estos productos no importa a nadie. Es un asunto secundario. Esto va de tenerla larga. De postureo. De fotito de Instagram. De “mira qué bien le va al hijo de puta ese”.

Por tanto, deje la modestia a un lado y concentre sus esfuerzos en dejar claro ante su entorno que ya es rico. Ningún vecino, ex-pareja o compañero de trabajo debería tener dudas al respecto.

2. Crea que “se lo merece”

Martirícese pensando en lo mal que le trató la vida cuando solo era un pobre niño rata.

Sus padres no le compraron ese Scalextric caro que tanto le gustaba, por lo que ahora “se merece” toda la colección de pistas, coches, libros y suplementos varios de la marca.

Y, por supuesto, no permita que sus hijos hereden sus traumas infantiles. Ellos son lo más importante. No puede faltarles de nada.

No les eduque en la escasez y en el ahorro, que eso es de lonchafinistas. Edúqueles en el consumo, en la ostentación y en el lujo. Mímelos, consiéntalos y jamás permita que les falte de nada.

También ellos se lo merecen.

3. Disfrute de un coche más grande, de una casa más grande y de un ego más grande

Tiene suficiente dinero en el banco, así que no sea tacaño y viva, por fin, la vida que tanto ha soñado.

Jubile el viejo utilitario que ha conducido en los últimos diez años y cámbielo por un flamante Tesla. Si todos los pijos madrileños lo tienen, usted no va a ser menos.

¿Y qué me dice de su casa? Vivir en un piso de 100 asquerosos metros cuadrados es de clase media, y usted ya no lo es. Si no es este el mejor momento de su vida para comprar un buen adosado con jardín y piscina, ¿cuándo lo será?

Imagínela por un momento, con sus formas minimalistas y sus amplios espacios. ¡Puede usar la buhardilla para montar las pistas del Scalextric!

Y no se olvide de comprar un billar. En las pelis porno los millonarios siempre follan con prostitutas sobre las mesas de billar.

4. Piérdale el respeto a las deudas

Las deudas financiarán su estilo de vida para que usted no tenga que deshacer posiciones en bolsa.

¿Mi consejo?

Tesla financia sus coches a 10 años con un tipo de interés ridículo. Para la hipoteca, déjese asesorar por su banco; usted es uno de sus mejores clientes y le ofrecerán la mejor financiación del mercado.

Actualice su mindset: los tiempos en los que las deudas le intimidaban ya quedaron atrás.

Usted es ahora una persona solvente y con fuertes recursos económicos, por lo que puede apalancarse sin miedo para hacer crecer su patrimonio. Si a Kiyosaki le funcionó, usted no va a ser menos.

Visa y Mastercard también ofrecen tarjetas de crédito exclusivas para gente con pasta. No pierda la oportunidad de meterlas dentro de su cartera.

5. No diversifique

Diversificar sólo le traerá quebraderos de cabeza. Algunas grandes fortunas, como Warren Buffett o Charlie Munger, aseguran que sólo los idiotas diversifican.

¿Fondos indexados? No permita que le falten el respeto. Ese es un producto de inversión para pequeños pececillos, tuiteros fracasados que no entienden las reglas del juego de la inversión.

Y usted es un tiburón de las finanzas.

Si de verdad quiere ver crecer su patrimonio, haga como los más grandes inversores de la historia y concéntrelo todo en unas pocas posiciones sólidas.

Elon Musk no parece un tío que pueda acabar arruinado. Puede vincular su destino al de él invirtiendo todo su patrimonio en Tesla y Twitter. Dejarán de llamarle loco cuando su portfolio haga un x30 en solo un par de años.

6. Crea que podrá volver a hacerse rico

Naval Ravikant asegura en su libro que si acabase arruinado sabría empezar de cero y volver a crear una fortuna.

Usted opina lo mismo.

El manual de instrucciones que le ha llevado al éxito no tiene fecha de caducidad.

Usted es un lince indomable del mundo de los negocios y de las finanzas. Como tal, desprecia el dinero porque sabe que si lo perdiera todo sería capaz de volver a generarlo.

“Vivimos en la mejor época de la historia para ganar pasta”, se repite cada día. “Es MUY fácil, sólo un idiota no sabría amasar una gran fortuna”.

7. No valore su tiempo (ni a su familia) como es debido

A sus 40 y pocos años, es joven y tiene toda la vida por delante. Los mejores años de su vida aún no han sido escritos.

Su familia entiende que el trabajo le obliga a pasar mucho tiempo fuera de casa. No le juzgan. Saben que pronto se invertirán las tornas. Sólo necesita 5 o 10 años más para consolidar su empresa.

Cuando esto ocurra, su agenda quedará despejada para siempre y podrá disfrutar, por fin, de la espectacular vida en familia que siempre ha soñado.

Lo tiene todo pensado.

La niñera ecuatoriana cuida a sus hijos y los lleva al colegio cada día para que usted pueda rellenar hojas de Excel sin distracciones.

Su mujer le apoya y nunca le presiona. Cuando empezó a contar billetes dejó su empleo en Mercadona. Ahora pasa mucho tiempo en casa. Le encanta la serie “Soy Georgina”.

Su personal trainer le ayuda a tonificar músculos para así conservar su espectacular físico. Javi, como ella lo llama, le mete mucha caña cada día. Fue todo un acierto convencerle de que era mejor dejar el gym y hacer los entrenamientos en casa.

Y vamos acabando.

1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

Los caminos hacia la ruina son infinitos, pero creo que con estos 7 es más que suficiente.

No importa si usted tiene un millón de euros, dos o cinco. Si sigue al pie de la letra varios de los consejos aquí descritos, su deseada ruina sólo será cuestión de tiempo.

Si sienten curiosidad, aquí les muestro un caso real de unas personas que pusieron en prácticas los consejos descritos en este artículo y acabaron arruinados.

Un fuerte abrazo,

Nudista Investor