Informe Cotec indica la falta de inversión en I+D, un mal endémico en España

En la presentación del informe anual de Fundación Cotec se ha demostrado la falta de inversión en innovación en España. Desde el estrado, el rey Felipe VI expuso la necesidad de impulsar la educación para tener un país mucho más competitivo en un mundo donde cada vez la tecnología lo cambio y reinventa todo.

Los datos del informe indica si la tendencia no cambio de manera urgente, no parece que España pueda desarrollar un papel protagonista ante las oportunidades y desafíos que prometen transformar la sociedad que conocemos. Los problemas que se ven en el informe se repiten año tras año y parece que las soluciones propuestas para estos problemas no se están resolviendo.

Nos podemos preguntar: ¿Cuántos empleos en I+D e investigadores ha perdido España durante estos últimos años? ¿Ha aumentado o descendido la inversión en I+D en España?

España ha perdido empleos de I+D e investigadores

España ha reducido en más de 21.000 empleos en I+D durante la última década. Por tanto, la ciencia en España sigue estando en una situación bastante crítica. Los recortes en I+D aplicados durante la última década sitúan a España a la cola de Europa, tanto a niveles de inversión como a niveles de recursos.

Las continuas quejas de la área científica española tienen sentido al considerar que se han perdido más de 21.000 empleos en I+D durante la última década como se puede observar en la gráfica “Evolución de trabajadores dedicados a I+D e investigación en España de 2008 a 2015”:

La evolución de los trabajadores dedicados a actividades de investigación ha descendido desde el inicio de la crisis en el año 2008. Desde el año 2010, cifra de personal dedicado a I+D alcanzó su nivel máximo, España ha perdido más de 21.000 empleados en ciencia, de los que más de 12.000 de estos corresponden a labores de investigación.

Durante el año 2015, ha habido un leve incremento en el número de empleados, que han pasado de 200.232 trabajadores en 2014 a los 200.865 a finales del 2015. Este aumento se correspondería al sector privado, ya que como indica en el informe Cotec, los investigadores en la Administración Pública han disminuido en el año 2015.

Pese a existir este leve incremento en el personal de I+D, los datos sobre el empleo en la ciencia española sigue estando en las peores posiciones en la Unión Europea. El informe indica que el número de investigadores por cada mil ocupados en España era de 6,8, una cifra muy inferior al 7,9 que registra la media en Europa.

Esta diferencia se debe al menor peso de los científicos en el sector privado, donde hay 2,4 investigadores por cada mil ocupados frente a los 3,8 de la media Europea. Pero en la administración pública España supera a la media europea con 1,1 investigadores por mil ocupados, frente a la media de 0,9 en Europa.

Inversión en I+D desciende en España

Según el análisis del informe la Unión Europea invierte en la actualidad un 25 por ciento más en I+D que antes de la crisis, mientras que España se invierte un 10 por ciento menos. El Gobierno presume de un aumento ficticio en los 'Presupuestos Generales del Estado' a la investigación.

En las partidas dedicada a I+D han aumentado desde los 5.793 millones de euros de 2016 a los 6.209 millones de euros en 2017 como se puede ver en la gráfica “Evolución de la inversión presupuestada en investigación de 2008 a 2017”:

Cada vez es mayor el porcentaje del presupuesto dedicado a I+D que no se acaba ejecutando. Durante el 2016, el nivel de gasto real en ciencia fue su nivel más bajo y, el más bajo de la década, ya que solo se utilizó el 38 por ciento de la inversión que se presupuesto en investigación como se puede ver en la gráfica “Evolución del porcentaje de ejecución de presupuesto de investigación de 2008 a 2016”:

El principal motivo es que los 'Presupuestos Generales del Estado' se realizó un aumento de las partidas dedicadas a créditos y redujo las partidas dedicadas a subvenciones, puesto que los créditos no son utilizados por los científicos pero las subvenciones sí.

En 2016, el 62 por ciento no se ejecuto, es decir, 3.115 millones de euros alcanzando la inversión en España a mínimos históricos como se puede ver en la gráfica “Evolución del presupuesto ejecutado y no ejecutado en investigación de 2008 a 2016”:

El informe indica que la política de recortes en los presupuestos del Estado ha sido bastante crueles con las partidas dedicadas a la ciencia y a la innovación. Los ajustes acumulados desde el año 2012 es del 50 por ciento y han sido muy por encima de los anunciados por el Gobierno del PP del 30 por ciento.

El descenso de las cantidades asignadas en los presupuestos en investigación se ha unido a descensos de niveles de ejecución presupuestada que en 2016 han llegado a sus niveles mínimos de manera histórica.

España necesita un cambio de cultura dirigida a la innovación

Según el informe no parece que España puede desempeñar un papel protagonista ante las oportunidades y desafíos que prometen transformar aún más la sociedad que hoy en día, si la tendencia no cambia de manera urgente.

Pese a la promesas realizadas sobre una mayor inversión, los leves aumentos del 2,74 por ciento se encuentran por debajo del aumento del PIB del 3,2 por ciento. Es decir, la inversión en investigación con respecto al PIB ha vuelto a descender el 1,24 por ciento de 2015 al 1,22 por ciento en 2014, cuando la Unión Europea recomienda llegar hasta el 2 por ciento del gasto sobre el PIB en investigación.

La conclusión es clara, no existe un compromiso suficiente para evitar que el I+D siga perdiendo inversión en España. Se tiene que cambiar de forma urgente, y el entorno empresarial y el Gobierno debe asumir que sólo se podrán obtener resultados diferentes con acciones diferentes.

La cultura dirigida a la innovación debe ser clave, y se debe priorizar en todos los ámbitos, desde grandes a pequeña empresas, universidades, administraciones públicas nacionales o locales.

Imagen | Flickr