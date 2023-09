Es posible preocuparse menos por el dinero: esto es lo que dicen los psicólogos

Inflación, inestabilidad laboral, otro gasto que no sabes de dónde ha salido... La ansiedad por el dinero es un problema importante. Por eso, hoy vamos a ver qué podemos hacer para gestionar esa preocupación y reducir el estrés monetario.

Como comprobaremos, no hay solución fácil ni rápida, pero tenemos a nuestra disposición algunas herramientas psicológicas para hacerle frente.

Eso sí, antes de nada, dejemos claro lo importante.

La única manera de eliminar la ansiedad por dinero

La única forma de que desaparezca es que lo hagan también los problemas monetarios. Para el 90%, eso significa obtener más ingresos y, hasta que eso no ocurra, la ansiedad permanecerá.

Para ese 90% también, la forma de conseguir más dinero es mediante un mejor trabajo. No hay otra.

Ninguno de esos cursos de inversión, ni youtubers financieros que no entienden ni lo más básico, tiene la llave y no hay que cometer un error habitual: Si necesitas dinero, no emprendas, en serio, jamás. Porque la iniciativa que crees también lo precisará y solo duplicarás el problema.

No hagas caso a los cantos de sirena ni a los cantamañanas, planifica cómo llegar a un mejor trabajo y, de paso, empezarás a reducir la ansiedad, debido al siguiente motivo.

Para reducir la preocupación por el dinero, trata de recuperar el control

Según la psicología, uno de los ingredientes básicos de la felicidad es la sensación de control. De que tienes algo que decir en la vida y esta te hace (un poco de) caso. Sin embargo, cuando uno se preocupa por el dinero, ocurre todo lo contrario.

Cada lunes, el supermercado ha vuelto a subir los precios, si el trabajo en el que estás paga poco, probablemente también te hará sentir insignificante. Parece que vives arrastrado por una corriente y no tienes mucho que decir...

Por eso, lo que más reduce la ansiedad en cualquier situación, incluyendo la monetaria, es tratar de conseguir un poco de control o, mejor dicho, basta con la sensación. Con percibir, aunque sea subjetivamente, que no estás a merced de todo.

Eso significa tomar las riendas y ponerse un objetivo, ese trabajo que pague más.

Cuando sientes que estás haciendo algo por solucionar el problema, en lugar de ignorarlo y procrastinar (dos cosas que aumentan la ansiedad monetaria), reducirás la preocupación, tendrás un sentido, volverán las ganas de pelear, porque tienes que aguantar hasta llegar a esa orilla que has planeado.

Ahora, ¿cómo plantearlo?

En Economía y en teoría militar se enseña la «planificación hacia atrás», es decir, comenzar con el objetivo final y, a partir de ahí, ir hacia atrás pensando en cuál es el paso anterior y qué hay que hacer para que se produzca.

Por ejemplo. Ahora mismo trabajo de reponedor en Mercadona, pero quiero ser programador. Así que me imagino con ese trabajo en una gran empresa y me pregunto, ¿cuál fue el paso anterior a que me contrataran?

Probablemente, y como este es el mundo real, alguien me recomendó para el puesto. ¿Cómo consigues ese paso anterior de que te recomienden? Haciendo contactos.

¿Cómo consigues ese paso previo de los contactos? Yendo tú a relacionarte con ellos (porque ellos no lo van a hacer contigo, el que quiere algo debe ser la parte activa). Así que empiezas a apuntarte a cursos, contactar con la gente que quieres por redes sociales o LinkedIn...

Del mismo modo, has de tener las cualificaciones adecuadas, claro, así que deberás tener certificaciones, formación...

De esta manera, recuperas el control y la ansiedad disminuye. La precariedad económica ya no parece una condena, sino una etapa pasajera.

Pero claro, ¿qué hacemos hasta llegar al objetivo?

Técnicas para reducir el estrés por dinero

Mientras trabajamos en el objetivo final, debemos usar tácticas para gestionar o soportar el estrés monetario.

Estas no sirven por sí solas porque, por mucho que soportes, si nada va a cambiar a largo plazo, al final te rompes y agotas. Pero mientras llegas a tu meta...

Entra en «economía de guerra»

Hora de ser espartanos y dedicar todo nuestro esfuerzo monetario a sobrevivir en la guerra, mientras alcanzamos esa victoria de un nuevo empleo.

Por eso, ponte un presupuesto draconiano (de nuevo, un instrumento para recuperar sensación de control) y síguelo como si te fuera la vida en ello.

Cero caprichos, cero gastos superfluos, reduce los gastos todo lo posible, aprovecha las ofertas, compara precios, apura el céntimo que puedas y...

No caigas en la evitación

Amanda Clayman es terapeuta especialista en problemas de dinero. Una de las principales prácticas que recomienda, conectado con lo anterior, es analizar y chequear las finanzas cada día.

Como he comentado, la evitación es una de las fuentes (y consecuencias) principales de ansiedad, de forma que la reduciremos si nos dedicamos un poco cada día a ver nuestras finanzas, recordar nuestros planes, comprobar si podemos mejorar ese «esfuerzo de guerra» del punto anterior.

Pero no es lo único que recomienda dentro de sus prácticas para reducir la preocupación monetaria.

Calcula y ten en cuenta todos tus tipos de riqueza

Si recuerdas, en su día hablamos de cómo se valoraba monetariamente todo eso que no se vende en el mercado, como la salud o el amor. Si tienes alguna de esas dos cosas, por ejemplo, eres más «rico» que muchos con dinero.

Por eso, es hora de tenerlas en cuenta a menudo y expandir nuestro concepto de riqueza. Eso hará que nos demos cuenta de que podemos ser pobres, pero no en todo y quizá no en lo importante.

Aprende sobre finanzas

Para muchos con problemas, la economía doméstica es una ciencia incomprensible, pero nada más lejos de la realidad.

Ya hemos visto aquí que una mayor cultura financiera predice mejores resultados económicos y, una vez más, incidimos en la sensación de control, en lugar de evitar.

Realiza prácticas que te saquen de tu cabeza y te relajen

Respira, medita, haz deporte, da largos paseos, conecta con los demás y con la naturaleza... Todas esas prácticas reducen la ansiedad general y monetaria.

Muchos vivimos demasiado metidos en nuestra cabeza y esta siempre va a encontrar algo de lo que preocuparse.

Hora de salir de esa cabeza con las actividades que he comentado, las cuales pueden ser gratis y las más efectivas para reducir la preocupación. Además, esforzarnos en ellas nos hará ver que la vida es más que el presupuesto y que somos más ricos de lo que pensábamos.

Pero eso sí, no perdamos de vista el balón con tanta palabra bonita.

Hasta que no consigamos más dinero, la preocupación no se irá, solo podremos gestionar o soportar la ansiedad monetaria hasta que lleguemos a una mejor situación. Ese debe ser nuestro fin y, por el camino, debemos pararnos a veces, mirar alrededor y comprender que hay más en la vida que el dinero, aunque no lo parezca.

Es lo típico que dice alguien que lo tiene, lo sé, porque todas esas frases siempre las dicen esos a los que les sobra el dinero, pero también es la verdad.