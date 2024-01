Por qué estoy pensando invertir mi "colchón de seguridad" en un fondo monetario y no en depósitos o acciones

En 2022 y 2023 sucedió algo bastante importante en la política económica europea, los tipos de interés volvieron a estar positivos tras años de estar negativos o cero. Esa subida de tipos cambia completamente la situación de las finanzas personales de todos los españoles y de los europeos, sale más caro endeudarse, pero se puede obtener rentabilidad sin riesgo de nuevo por los ahorros.

Esta subida de tipos coincidió con la subida de tipos de la Reserva Federal de Estados Unidos y de otras economías más pequeñas, como Reino Unido. Los cambios vinieron principalmente por la inflación provocada en la re-activación de la economía tras el fin de las cuarentenas de la Covid19 y por la escasez provocada por la invasión rusa de parte del territorio ucraniano.

En este momento los consumidores españoles esperábamos volver a recibir algunos pocos intereses por nuestra liquidez en la cuenta e incluso volver a contratar depósitos, incluso puede que depósitos en especie. Pero no sucedió. Sólo los bancos más pequeños y extranjeros empezaron a ofrecer estos productos. Eso ha hecho que los ahorradores españoles, empiecen a mirar alternativas, entre ellas fondos monetarios.

¿Qué es un fondo monetario?

Un fondo monetario es un tipo de fondo de inversión que se centra en activos financieros de corto plazo, alta liquidez y bajo riesgo. Estos fondos buscan ofrecer a los inversores una opción segura y estable, similar a una cuenta de ahorros, pero con la posibilidad de obtener mejores rendimientos. Los fondos monetarios invierten principalmente en instrumentos del mercado monetario, como letras del tesoro, certificados de depósito, papel comercial y obligaciones de deuda a corto plazo emitidas por empresas o gobiernos.

Los fondos monetarios tienen las siguientes características:

Seguridad: Los fondos monetarios buscan mantener la seguridad del capital invertido. Por encima de la rentabilidad. No obstante con los bajos tipos de interés que hemos tenido y las altas comisiones, eso no ha sido exactamente cierto.

Los fondos monetarios buscan mantener la seguridad del capital invertido. Por encima de la rentabilidad. No obstante con los bajos tipos de interés que hemos tenido y las altas comisiones, eso no ha sido exactamente cierto. Liquidez: Los fondos monetarios permiten un fácil acceso a los fondos, ya que se pueden retirar con relativa facilidad. Se da la orden en el banco y en uno o dos días tenemos el dinero en nuestra cuenta.

Los fondos monetarios permiten un fácil acceso a los fondos, ya que se pueden retirar con relativa facilidad. Se da la orden en el banco y en uno o dos días tenemos el dinero en nuestra cuenta. Rentabilidad: Los fondos monetarios ofrecen una rentabilidad moderada, generalmente superior a la de una cuenta de ahorros tradicional, pero inferior a la de otros tipos de fondos de inversión que asumen mayores riesgos.

Los fondos monetarios ofrecen una rentabilidad moderada, generalmente superior a la de una cuenta de ahorros tradicional, pero inferior a la de otros tipos de fondos de inversión que asumen mayores riesgos. Baja volatilidad: Los fondos monetarios tienen un menor riesgo de fluctuaciones significativas en el valor de su capital, debido a su corto plazo y a la solvencia de los emisores. Eso sí, siempre que tengamos en cuenta que es la misma divisa, si invertimos en un fondo monetario en una divisa diferente, correremos un mayor riesgo y volatilidad.

Los fondos monetarios pueden ser una buena opción para inversores muy conservadores o como activo refugio o de transición. Sin embargo, también tienen algunos inconvenientes, como los cambios en las tasas de interés que pueden afectar su rendimiento o las comisiones que se cobran por su gestión y depósito. A veces estas son tan altas que se “comen” la rentabilidad del fondo monetario, por lo que elegirlos bien es algo muy importante. Especialmente en el contexto actual de inicios de 2024 donde parece que van a bajar de nuevo los tipos de interés.

¿Por qué un fondo monetario y no acciones o depósitos?

Empecemos por las acciones, aunque su rentabilidad a largo plazo es mayor, su volatilidad a corto es bastante alta. En mi caso el colchón está pensado para cubrir mis gastos de doce meses, no para darme rentabilidad, por lo que su cantidad es fija. Si invierto en acciones cuyo valor puede variar bastante en el corto plazo, corro un riesgo en caso de que necesite el colchón. Entonces quiero algo que me proteja mejor frente a la inflación que una cuenta que no remunera nada o casi nada.

¿Por qué no depósitos? Lo cierto es que actualmente tengo buena parte de mi liquidez en depósitos. Estos además los he ido seleccionando con fechas de vencimiento escalonadas, de modo que se irán venciendo a medida que los pudiera necesitar. Pero aunque la rentabilidad no sea horrible, muchos de estos eran promocionales por traspasar liquidez, los próximos depósitos ofrecen menor rentabilidad. Además tampoco quiero el coste de fricción que me supone cambiar de banco.

Por otro lado, los fondos monetarios tienen una ventaja si tenemos poca confianza en nuestra entidad financiera (no es mi caso), y es que sacamos esa cantidad del balance del banco y del máximo sujeto al Fondo de Garantías de depósitos, que en España es de 100.000€.

Así que sí, por eso me estoy planteando mover parte de los ahorros a un fondo monetario, en concreto parte de la del colchón financiero.