Los millonarios ya no se crean cuentas en Suiza, ahora ocultan el patrimonio en estos otros países

Suiza no es lo que era para guardar el dinero. En 2012 el 25% de la riqueza mundial offshore se encontraba en Suiza, pero eso es algo que está cambiando. Una cuenta numerada suiza ya no es el lugar para esconder el dinero que era antes.

En 1934 se aprobó la ley bancaria suiza en cuyo artículo 47 se reconocía la confidencialidad entre un banquero y su cliente, quedando perseguida por ley (artículos 271 y 273 del código penal suizo) la ruptura de este secreto. A pesar de ello había cooperación legal en forma de tratados entre EEUU y Suiza.

En 2014 se empezó con la implementación de la regulación bancaria norteamericana FATCA en Suiza, una ley de 2010. Esta regulación obliga a las entidades bancarias extranjeras a llegar a un acuerdo para informar al IRS de los ingresos de los ciudadanos de EEUU. Además Suiza ha ido firmando acuerdos con países vecinos como Austria, Alemania o Reino Unido en lo que aplica una retención fiscal a los nacionales de estos países que tengan cuentas en Suiza. Estos acuerdos permiten proteger la privacidad del cliente, pero no le permiten evadir los impuestos.

¿Qué implica esta regulación? Por un lado que Suiza no es lo que era para ocultar dinero, con incluso ciudadanos de EEUU renunciado a su nacionalidad para así no pagar impuestos cuando residen fuera de EEUU (los ciudadanos de EEUU deben pagar impuestos a EEU, aunque vivan fuera de EEUU). Por otro que Suiza queda en declive como lugar para esconder dinero desde 2014, con los bancos suizos perdiendo dinero gestionado y asumiendo los costes de FATCA ya en 2014 según KPMG.

Suiza siguió siendo el principal centro de riqueza offshore, con el 25% de los activos offshore gestionados en los Alpes en 2017, pero el crecimiento ha ido principalmente a otros centros offshore. Suiza sufre de una fuerte competencia por parte de otros lugares como Hong Kong, Dubai o Singapur para esconder su dinero.

Si no en Suiza ¿dónde esconden su dinero los ricos?

Viendo que una cuenta numerada en Suiza no es lo que era ¿dónde esconden el dinero los ricos? A veces lo hacen la vista de todos en lugares como las principales ciudades del mundo, como Londres, París o Nueva York.

El panorama urbano de Manhattan ha cambiado mucho en la última década con la apertura de los rascacielos residenciales de la calle 57, conocida popularmente como “Billionaires row” o hilera de los milmillonarios. Estos rascacielos tienen las características de ser destinados a uso residencial de apartamentos increíblemente caros y de ser muy altos y muy delgados, ocupando poco suelo. Los apartamentos alcanzan precios astronómicos, con algunos alcanzando los 100 millones de dólares en la venta y una media de diez millones por apartamento. Lo mejor es que estas torres son un modo de ocultar la riqueza para muchos ricos del mundo, a la vista de todos.

Aunque algunos de estos propietarios lo consideran como un lugar al que alojarse cuando van a Nueva York, un pied-a-terre, muchos nunca van o quizás tienen varios apartamentos. Debido a que la regulación fiscal de la ciudad de NY, pagan relativamente pocos impuestos debido a qué es difícil calcular lo que les corresponde. La propiedad de muchos de estos apartamentos no está en manos de personas físicas, sino en sociedades offshore. Gracias a los escándalos de los papeles de Panamá, los papeles de Pandora y los papeles del paraíso junto con otras noticias, nos dan una idea de cómo se esconde el dinero.

Es decir, puede que no podamos abrir una cuenta en Suiza directamente sin que lo sepan las autoridades fiscales, pero sí podemos tener una sociedad en Panamá, en Seychelles o en otros lugares que sean propietarios de otra sociedad en las islas Cayman o en las Islas Vírgenes británicas que sean dueñas del apartamento en Nueva York o en Mónaco. Además si queremos venderlo, ahorraremos dinero en impuestos tanto el comprador como el vendedor al transmitir la propiedad de la sociedad, no la propiedad en sí. También puede suceder que estas empresas tengan cuentas en otras jurisdicciones. ¿vemos entonces cómo funciona?

Que EEUU intente obtener beneficios de otros no significa que no impida que millonarios de otros lugares no puedan esconder su dinero en EEUU. Según la Tax Justice Network es EEUU el el país del mundo donde más esconden su riqueza los súper ricos en 2022, por delante de Suiza. A este país le siguen Singapur, Hong Kong. Luxemburgo, Japón. Alemania y Emiratos Árabes Unidos.

¿Cómo puede ser en Estados Unidos? Estados como Dakota del Sur tienen una regulación que permiten a ciudadanos extranjeros ocultar dinero en Trusts, una figura legal muy habitual en el derecho anglosajón. Aunque un Trust no es necesariamente un modo de esconder dinero de los impuestos, pueden usarse para ello si la regulación lo permite.

Otras opciones que tienen los súper ricos es crear fundaciones o contratar pólizas de seguros de vida que beneficien a sus herederos. Es decir, existen muchas opciones más o menos sofisticadas para esconder el dinero de las autoridades fiscales.

Pregunta a los lectores ¿conocen algún otro modo de esconder el dinero por parte de los muy ricos? ¿Qué lugar les ofrece más garantías para guardar su dinero?