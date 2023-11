Los boomers están empezando a morirse. Muchos no saben qué hacer con su herencia que es la mayor de la historia

En los próximos veinte años sucederá la mayor transferencia de riqueza de la historia: 84 billones de dólares. No estamos preparados, al menos eso opina el banco de inversión UBS en un estudio que realizaron en 2022 preguntando a 4.500 inversores con al menos un millón de euros en activos de inversión de EEUU, Latinoamérica, Europa y Asia.

Este pasado miércoles hemos celebrado el Día de todos los Santos en España, pero también el Día de los muertos en México. En días en los que la tradición es recordar a nuestros antepasados, no es de extrañar pensar en qué puede suceder en estos días en lo que sucederá con nuestro patrimonio después de irnos.

Aproximadamente el 40% de los grandes inversores (High Net Worth Inverstors) que tienen un millón o más en activos líquidos (si tienes 30 millones se te considera un Ultra High Net Worth Investor) no tienen un plan de transferencia de su riqueza tras su fallecimiento. No hay nada.

La sensación es clara, muchos de estos inversores no tienen bien hechos los deberes al respecto de su herencia. Muchos de sus herederos no tienen ni si quiera idea de lo ricos que son sus padres ni dónde está dicha riqueza. Eso complica las cosas a la hora de transferir los activos a sus legítimos dueños. Cuando los herederos no son los hijos la situación es peor todavía. Muchas veces estos herederos saben menos todavía.

Estos problemas tampoco son ajenos a herencias más modestas. Tengamos en cuenta que una herencia de medio millón no es nada exagerado (puede ser perfectamente el valor de un piso de tres dormitorios en un buen barrio de Madrid o Barcelona o de un piso céntrico en una capital de provincia y un apartamento en la playa).

Los hijos influyen en la distribución de la herencia, acertar es complicado

Cuando hay una herencia, aproximadamente el 76% de la transferencias son fáciles, el 71% se realizan de un modo optimizado fiscalmente (algo muy importante) y el 70% de los herederos usan el dinero sabiamente. Aún así eso significa que el 30% de las grandes herencias en el mundo podrían mejorarse. Y es que uno de cada cuatro no tienen ni una planificación ni un testamento actualizado por lado, mientras que la mitad oculta información vital a sus herederos como su patrimonio, donde tienen la riqueza (las cuentas) ni su plan de dividir los bienes entre los herederos.

Dividir el patrimonio entre los herederos no es fácil, con dos de cada tres teniendo problemas para hacerlo, esto es especialmente frecuente en Latinoamérica y en Europa, donde les pasa a 3 de cada 4. Dividir el dinero entre los herederos o los activos es complicado porque a veces se planea no hacerlo igual porque se tiene una relación más cercana, tienen mayores necesidades económicas, han cuidado más de la persona mayor, confía más en como manejarán el dinero o viven de un modo más cercanos a sus valores.

Además aproximadamente la mitad de los benefactores y de los beneficiados por la futura herencia consideran complicado hablar de este tema. Al 40% de los herederos les hubiera gustado que los padres hicieran las cosas mejor (al 49% de los europeos) y la división de la herencia provoca problemas en alrededor de un tercio de las familias. El reparto de activos es mucho más complicado cuando hay segundos matrimonios, especialmente cuando hay hijos en ambos matrimonios.

Caso interesante es el de los inversores sin hijos. Estos están más dispuestos a hacer diferencias entre los herederos y más a donar a causas en vez de a amigos y familiares, pero a la vez se comunican menos el reparto de la herencia con los los herederos.

Otro factor que complica mucho es cuando se tienen un negocio. En esta situación hay que tener un plan para qué hacer con el negocio (dejarlo a los herederos, venderlo a otra empresa, a los empleados, etc) y se vuelve más difícil dividir la herencia entre los herederos.

Viendo esto, si algo consuela para situaciones de patrimonios más modestos es que muchos de estos no son ajenos a patrimonios más pequeños. Es decir, que tener más dinero no soluciona estos problemas, en todo caso los aumenta.

Pregunta a los lectores ¿cómo pretenden repartir su herencia? ¿Es sustanciosa?