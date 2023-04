Apple ofrece depósitos al 4,15% de interés en EE.UU: por fin las tech dan el salto para convertirse en bancos

La empresa tecnológica estadounidense Apple, ha dado un paso al frente en su camino por consolidarse dentro del terreno financiero y ha dejado de ser una simple empresa de fabricación de dispositivos móviles. La senda la inició hace cuatro años cuando lanzó al mercado su tarjeta de crédito, Apple Card, y Apple Pay Later, pero ahora parece acercarse mucho más a la banca tradicional.

El panorama económico a nivel mundial parece encrudecerse con la situación de la banca, la cual muestra unos intereses cada vez más altos y caída de depósitos. Las alternativas parecen abrirse paso y además de los fondos del mercado monetario como los bonos o pagarés, en Estado Unidos parece haber llegado una nueva opción, la cuenta de Apple.

Savings, así es la nueva cuenta de Apple

La vicepresidente de Apple Pay y Apple Wallet, Jennifer Bailey, destacó que “nuestro objetivo es crear herramientas que ayuden a los usuarios a llevar una vida financiera más saludable”. Además Bailey añadió que “Savings ayudará a nuestros usuarios a obtener aún más valor de su beneficio favorito asociado a la Apple Card, Daily Cash, lo que les dará una forma sencilla de ahorrar dinero día a día”.

De la mano de Goldman Sachs, la empresa de diseño y producción de equipos electrónicos, software y servicios en línea, ha anunciado el lanzamiento de una nueva cuenta en Estados Unidos, Savings. Se trata de un producto de reciente creación, de ahorro y que está disponible para todos los usuarios de Apple Card, el cual podrá ser configurado y administrado mediante la aplicación Wallet de Apple y que estará disponible solo para personas físicas mayores de 18 años.

Una vez configurado Savings, todo el efectivo que haya obtenido el cliente a través del programa de bonificaciones en compras realizadas con la Apple Card, Daily Cash, se depositará automáticamente en la cuenta.

Apple ofrece a sus clientes con la nueva Savings una rentabilidad anual del 4,15%, colocándose diez veces por encima del rendimiento medio según los datos de la Corporación Federal de Garantía de Depósito (FDIC), lo que la coloca como uno de los depósitos más potentes de Estados Unidos.

Entre sus características que la hacen especialmente atractiva encontramos que es libre de cargos, que no necesita un importe mínimo en los depósitos ni un mínimo en saldos, no cobrará comisiones y el saldo máximo de la cuenta se fija en 250.000 dólares, advirtiendo al respecto que podrá “rechazar y devolver cualquier transferencia de fondos si su la cuenta excede el límite máximo de depósito”. Los depósitos serán protegidos por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC).

Desde Apple han aclarado que la cuenta Savings únicamente podrá ser utilizada para fines personales, familiares o domésticos, descartando de este modo los empleos comerciales que puedan hacerse con ella. Los usuarios podrán retirar de Savings sus fondos, sin cargos algunos, en el momento que así lo deseen y transferirlos a una cuenta bancaria vinculada o a su tarjeta Apple Cash.

¿Es la cuenta de Apple la mejor?

Analizando el mercado financiero y económico de Estados Unidos, observamos que en la actualidad se ofrecen a los clientes opciones con mejores intereses, situándose estos en el 5,02%, aunque a diferencia de Apple, estas entidades ponen como requisito tener un mínimo de dinero en la cuenta.

En sentido contrario, la banca en Estados Unidos también ofrece peores propuestas al nuevo servicio de Apple, entidades como Chase o Bank of America que ofrecen un 0,01% en sus cuentas de ahorro tradicionales.

Otro aspecto que parece determinar la calidad del nuevo producto emergente, es que no es asequible para todo el mundo. Esta cuenta de ahorro Savings, ha sido creada para los clientes de Apple Card, por lo quien no tenga esta tarjeta de crédito no podrá optar al servicio. Otro requisito determinante para Savings es que por el momento solo está disponible para Estados Unidos y para aquellos que sean ciudadanos estadounidenses, delimitando así su uso.

Sin duda, la propuesta de Apple llega para ser una amenaza a los bancos convencionales tal y como lo conocemos hasta día de hoy. Una nueva alternativa al mercado económico y financiero con nuevas características disponible para los usuarios, que parece crear una competencia real. Con este nuevo servicio, Apple se ve reforzada así como una entidad financiera de futuro y abre mercado más allá de su concepto tecnológico.

Sin embargo, parece difícil que la nueva variante económica de la empresa tecnológica llega a España. Aunque Apple lleva mucho tiempo ofreciendo su Apple Pay en nuestro país, parece que la dependencia que tiene de Goldman Sachs y su cuenta corriente, suponen un impedimento importante para la expansión. Bien es cierto que la multinacional podría firmar acuerdos con entidades financieras que