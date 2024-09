Canadá lo tiene claro: menos inmigrantes de bajo nivel educativo y que las empresas contraten canadienses

El gobierno de Justin Trudeau ha aplicado en las últimas horas una medida eficiente para acabar con el gran problema que afecta al mercado laboral canadiense: la elevada tasa de desempleo juvenil. Solo en julio de 2024, ésta aumentó en un 6,4%. Para salvaguardar el futuro y la mano de obra local, la única solución es limitar el número de trabajadores extranjeros de la economía canadiense, así como los solicitantes de asilo que llegan al país.

Si se analiza a fondo la situación, puede comprobarse que la tasa de empleo se redujo para los hombres jóvenes de entre 15 y 24 años con una pérdida de 13.000 puestos de trabajo. Por el contrario, las mujeres de entre 25 y 54 años vieron incrementada dicha cifra y se crearon un total de 19.000 empleos.

La política de otorgamiento de permisos de trabajo a los visitantes extranjeros entró en vigor durante la pandemia, en agosto de 2020. El objetivo no era otro que contribuir a que los visitantes extranjeros que se veían obligados a quedarse en Canadá por el cierre de sus fronteras, tuviesen plenas facilidades para acceder al mercado laboral.

Dicho esto, desde la citada fecha, han sido 6.549 personas las que han solicitado permisos de trabajo bajo el programa gubernamental, siendo 4.761 las autorizadas y las beneficiadas.

We’re reducing the number of low-wage, temporary foreign workers in Canada.



The labour market has changed. Now is the time for our businesses to invest in Canadian workers and youth.