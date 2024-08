Los datos demuestran que los extranjeros en España trabajan tanto como los españoles. Los venezolanos los que cotizan más, los de Marruecos, los que menos

La inmigración y la política económica son dos temas estrella de las sobremesas españolas. Pero ¿qué hay de cierto y de erróneo en los argumentos que más oímos? ¿Los españoles trabajan más que los inmigrantes chinos, los marroquís o los venezolanos? ¿Se puede hacer una estimación de las cotizaciones según nacionalidad?

La realidad es que una rápida consulta en el INE (el Instituto Nacional de Estadística) puede sacarnos de dudas, y las cifras demuestran que el trabajo está bien repartido (los extranjeros trabajan tanto como los españoles), pero las cotizaciones no tanto.

Las comunidades china y marroquí son aquellas con mayor número de niños y jóvenes en nuestro país, con escasa población de la tercera edad y un porcentaje de cotizantes muy distinto entre ambas.

En el caso de los inmigrantes de Marruecos (879.943), solo el 49,01 % de personas en edad de trabajar está cotizando; por el contrario, entre los chinos, lo hace el 68,58 %.

A cuenta de las conversaciones de esta mañana sobre inmigración por países, cotizantes, estructura de edades, etc, me he ido al INE, y con los datos existentes he sacado esta tabla pic.twitter.com/GcvjMkl5T2