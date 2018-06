El caso de la misteriosa empresa china que está de compras por Occidente

A pesar de la transparencia que teóricamente debería caracterizarlo, en el mundo económico a veces también ocurren cosas misteriosas. No son casos que verán ustedes en el programa de Cuarto Milenio, pero sí que merecen un análisis desde estas líneas, porque muchas veces el misterio no es más que una seria amenaza camuflada de lagarterana.

Éste parece ser el caso de una misteriosa empresa china que trae de cabeza a gobiernos, reguladores, medios y a todo el que haya leído sobre ella. Un halo de misterio rodea tanto a la procedencia como a las intenciones finales de esta entidad empresarial, pero el hecho es que está haciendo compras estratégicas y masivas en las principales economías del planeta. Y no se sabe ni siquiera a quién pertenece realmente. Ya saben aquello de que “cuando te ocultan algo… sospecha”.

Se sabe de ella poco más que su nombre y lo que va comprando aquí y allá

Recientemente, incluso Bloomberg dedicó una noticia a informar sobre esta controvertida y enigmática cuestión. La poca información de la que se dispone no es que sea simplemente escasa, sino que parece haber sido difuminada a propósito con fines igualmente inciertos.

La empresa en cuestión es una desconocida para la mayoría de los agentes socioeconómicos. Su nombre es “HNA Group Co.”. Los funcionarios del gobierno estadounidense están detrás de conseguir más información sobre su propietario. El BCE está evaluando llevar a cabo una investigación propia por su parte. Y (sorprendentemente) incluso el gobierno chino ha estado lanzando sus propias preguntas al respecto.

Como habrán leído en el enlace anterior, la semilla de este cada vez más poderoso conglomerado está en una aerolínea que no era apenas conocida, pero que se empezó a pedir dinero prestado por importe de miles de millones de dólares. Y con todo ese montante que acumuló en forma de liquidez, se dedicó a hacer estratégicas adquisiciones a lo ancho y largo del planeta, por un montante que supera los 40.000 millones de dólares.

Las compras efectuadas han sido ejecutadas en sectores clave como son el del turismo, la logística, las finanzas… y ahora incluso es el mayor accionista de empresas de renombre mundial como es el caso de la cadena hotelera Hilton o el Deutsche Bank.

Una compañía bajo la lupa de las autoridades de los países desarrollados

Tanto los montantes de las operaciones de adquisición, como la naturaleza muchas veces estratégica de las compañías adquiridas, y en especial la escasa o incluso falsa información aportada como parte de los procedimientos legales de adquisición, ha hecho que "HNA Group Co." esté bajo la lupa de diversos organismos e instituciones de múltiples países.

Los reguladores andan detrás de este conglomerado desde Estados Unidos, Alemania, Nueva Zelanda y... sorprendentemente incluso por parte de las propias autoridades chinas. Mención especial merece el hecho de que incluso el mismísimo BCE puede acabar abriendo una investigación sobre su toma de posiciones en el sistémico Deutsche Bank.

Pero no es oro todo lo que reluce, ni una fortaleza todo apalancamiento empresarial

El tema es que este frenesí comprador de “HNA Group Co.” le está haciendo acumular una abultada deuda, cuya liquidez aportada le ha permitido a este conglomerado llevar a cabo sus adquisiciones a lo largo y ancho de nuestras socioeconomías. Pero como toda deuda que se precie, ha llegado un momento en que ésta empezando a suponer un pesado lastre para la compañía, con unos costes que deterioran los balances de la corporación y que ponen en riesgo tanto su propia estabilidad financiera como la de todas sus (o nuestras) estratégicas participadas.

Pero lejos de ser éste su único problema, el reciente celo de las autoridades chinas por el desmedido apetito comprador de ciertos conglomerados empresariales del gigante rojo, ha puesto el foco también sobre esta misteriosa compañía cuyo propietario último, recuerden, se desconoce. El motivo del celo de China es porque este frenesí de adquisiciones ha provocado unos importantes flujos económicos salientes del país asiático, que amenazan con afectar a su macroeconomía. De hecho, la toma de posiciones de compañías chinas en compañías extranjeras alcanzó en 2016 un nuevo récord histórico.

La compañía "HNA Group Co." ya ha empezado a sufrir las primeras tensiones financieras. Algunos de los bancos que contribuyeron a financiar su apetito comprador, han perdido el interés por seguir concediéndoles más crédito. En el sector se ha sabido que algunas unidades de la compañía no han atendido a los vencimientos contraídos con algunos de los bancos.La compañía recientemente también ha cancelado una subasta de bonos corporativos. Y algunas entidades les han congelado sus líneas de crédito.

Y el misterio de la procedencia de la compañía apunta muy arriba

Como habrán podido leer en la noticia de Bloomberg anterior, el misterio sobre a quién obedece esta agresiva compañía china empieza con un entramado de participaciones cruzadas y de empresas con toda la apariencia de ser algo similar a una "tapadera" no se sabe muy bien de qué exactamente. En este entramado es casi imposible saber quién es el propietario último de una compañía que posee importantes participaciones en todo tipo de emblemáticas y estratégicas empresas occidentales.

Pero el misterio no acaba ahí, y la declaración intenciones corporativas de la propia compañía en su web establece que "HNA Group Co. fomenta una cultura corporativa que adapta tanto la sociedad china como la occidental mediante la incorporación de la cultura tradicional china e integrando los valores socialistas chinos con el sistema de gestores a nivel mundial". Ahí es nada, porque esto ya no empieza a tener nada de misterioso, sino que deja claras las ambiciones de sus adquisiciones.

Por si esto no fuera poco, además Guo Wengui, el acaudalado hombre de negocios chino que vive actualmente exiliado, sostiene que HNA tiene vínculos financieros secretos con miembros destacados del Partido Comunista del gigante rojo. Aunque la compañía lo ha denunciado por difamación, esto tampoco implica que lo afirmado por esta persona sea falso. Es más, puede ocurrir perfectamente incluso que sea cierto lo que dice, aunque tal vez no pueda probarlo ante un tribunal.

Para poder dilucidar quién dirige los designios de HNA y de todas sus adquisiciones, deberemos esperar acontecimientos e investigaciones periodísticas o de las instituciones occidentales que están sometiendo a este conglomerado a un severo escrutinio. No podemos aventurarnos a afirmar extremos que actualmente se desconocen incluso por las fuentes más cercanas a la compañía.

Las piezas del puzle encajan, pero no sabemos a ciencia cierta todavía quién les ha dado forma

Pero sí que podemos afirmar en este análisis que, de probarse ciertas estas acusaciones y los vínculos políticos de altos vuelos, el asunto tendría todo el sentido geoestratégico. Hace unas semanas ya les alertábamos en el análisis "Econometría o economentira? La realidad económica que se esconde tras la cocina acerca de cómo había indicios muy fundados de que Rusia y China estaban falseando sus datos de crecimiento. También concluímos que en el sistema capitalista esto les confería precisamente un mayor poder (aunque artificial) de conquista económica.

Y ahora resulta que nos enteramos de que justamente hay un brazo empresarial sospechoso de ser el ejecutor de una supuesta estrategia de conquista económica. Pues no sabremos aún si es verdad o no, pero lo realmente sorprendente de todo este asunto es ver cómo las piezas van encajando a la perfección, especialmente cuando ya les analizamos estos riesgos sin saber todavía ni siquiera de la noticia del análisis de hoy.

Antes de arrojar conclusiones con la certeza y el rigor habituales en estas líneas, debemos esperar y ver, pero recuerden que "cuando el rio suena, agua lleva", y que este cauce encaja a la perfección con el que se debería marcar si alguien quisiese conquistar Occidente "por las bravas". Éste es un mundo lleno de riesgos socioeconómicos, y lo que nunca debemos hacer es bajar la guardia ante los peligros, por mucho que éstos aún sean sólo potenciales. Si la bajamos y nos cogen de imprevisto, puede ser que cuando llegue la certeza sea demasiado tarde para achicar agua y salvar la nave.

Imágenes | Pixabay geralt Pixabay MichaelGaida | Pixabay geralt | Pixabay erik_stein | Pixabay qimono | Pixabay rawpixel