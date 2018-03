RSS Estrategia

En el 2007 escribí un post titulado Por favor, no uses mi producto en público. Giraba acerca de los esfuerzos de los departamentos de Marketing de las grandes marcas respecto a posicionamientos no deseados, debido a la vinculación de sus productos con determinados grupos sociales, personas, etc…

El tema guarda relación a su vez con el product placement, esa técnica de marketing consistente en colocar el producto en determinados lugares, en darle visibilidad, en asociarlo más o o menos sutilmente con determinadas situaciones. Entre los ejemplos más antiguos que se me ocurren están las películas de James Bond y determinados artículos de lujo.