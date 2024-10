EEUU es independiente energéticamente: "no rechazan la energía nuclear ni el fracking". Europa debería preocuparse

Por primera vez, desde la década de los 50, EE. UU. está produciendo más energía de la que consume gracias a sus propios recursos naturales. Además, ha empezado a reducir ligeramente su consumo.

Un gran porcentaje de ciudadanos estadounidenses consideran que combinar el uso de energía renovables y fósiles, entre las que se incluirían la nuclear y el fracking para la extracción de gas y petróleo es una opción buena y necesaria. En Europa, en cambio, la prohibición de muchos países del fracking (Francia, Alemania, Países Bajos) y la nuclear (donde Alemania también sería un ejemplo claro de veto) está condicionando su independencia energética.

El norteamericano medio está empezando a concienciarse sobre el uso de energías renovables, como la eólica, la solar o el hidrógeno; sin embargo, todavía existe un amplio grupo que ve con mejores ojos los combustibles fósiles, como el petróleo, el carbón y el gas natural.

Entre los votantes republicanos, el 60 % apoya la producción mediante combustibles fósiles, mientras que un 87 % de los demócratas prefieren las energías renovables: un 53 % de estos opta por combinarlas para no perder competitividad, mientras un 45 % opta por su total eliminación.

En los últimos cinco años (2020-2024), el apoyo republicano se ha volcado, además, en los combustibles fósiles, aumentando la defensa de las perforaciones en alta mar (48 %), el fracking (44 %) o la minería de carbón. Un amplio grupo, además, apoya las instalaciones solares (78 %), eólicas (72 %) y nucleares (56 %).

The US is producing more energy than it consumes for the first time since the 1950s. pic.twitter.com/39fpO44tIG