España se sale en el dato clave para saber cuántos impuestos pagamos: el tipo marginal

La inflación, los impuestos y los elevados tipos de interés siguen asfixiando al consumidor medio europeo. Los salarios se estancan y el nivel de vida se encarece. Resulta interesante analizar el concepto del tipo marginal del IRPF, la retención adicional más alta que debe abonar el contribuyente si superar en un euro o más un nivel de renta previamente establecido.

En España, el tipo marginal del IRPF es un impuesto progresivo, de tal modo que cada tramo de renta tributa a un porcentaje distinto y creciente. Según datos aportados por Tax Foundation, España presenta en la actualidad una tasa marginal del IRPF superior al 50%, en concreto, del 54%.

Entre los países europeos que forman parte de la OCDE, el tipo impositivo máximo legal medio del IRPF está en el 42,8%. En concreto, Dinamarca (55,9%), Francia (55,4%) y Austria (55%), poseen los tipos máximos más elevados. Por el contrario, Hungría (15%), Estonia (20%) y República Checa (23%).

Se da la circunstancia de que los países europeos que no forman parte de la OCDE poseen las tasas más bajas y tienden a gravar la renta personal con una tasa única. Así pues, Bulgaria y Rumanía aplican la tasa más baja (con un 10%).

Si se compara con la tasa impositiva máxima sobre el IRPF y federal promedio combinada para los 50 estados de EEUU y Columbia, se concluye que la media es del 42,32%, con tasas que oscilan desde el 37% hasta el 50,3%. Lo que demuestra que en Europa se exige más a los contribuyentes por la misma carga de trabajo.

Esta situación ha derivado que algunos países europeos estén considerando cambiar sus tipos impositivos máximos sobre el IRPF. Así es como Austria planea suprimir su tramo impositivo más elevado en 2026, reduciendo el tipo impositivo máximo sobre la renta del 55% al 50%. Por su parte, Estonia tiene previsto aumentar su tipo impositivo fijo sobre la renta del 20 al 22 por ciento en 2025.

Una realidad es que en España se da la circunstancia de que los tipos marginales del IRPF establecen que, cuanto más se ingresa, más se paga. Así pues, si un contribuyente logra declarar en una renta de 38.000 euros en 2023, los primeros 12.450 euros estarán exentos de tributación, pero los 25.550 euros restantes no.

De ahí que pagaría un 24% por los primeros 7.750 euros (1.812 euros a abonar), un 30% por los siguientes 15.550 euros (4.650 euros) y un 37% por los 2.300 euros restantes, es decir, 851 euros. El tipo marginal se situaría en el 37%.

En concreto, con una renta anual de 30.000 euros, se estaría aplicando un 30% de impuestos sobre unos 9.800 euros (15% estatal y 15% regional).

Se da la circunstancia de que hay Comunidades Autónomas en las que el tipo marginal total es, incluso, más bajo y la situación se agrava. Los contribuyentes catalanes con ingresos del trabajo de 30.000 euros al año, llegan a pagar un 18,25% de IRPF, lo que supone abonar el tipo impositivo más alto del país al Estado.

Marginal personal income tax rate over 50% is not taxation, it is theft. Would you be willing to work harder, if majority of your incremental income was taken away as a result? pic.twitter.com/egjjMMNbQ9