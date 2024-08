El Gobierno por fin va a invertir en vivienda. Espera conseguir 40.000 pisos en esta legislatura, pero en la población aumenta en 80.000 al trimestre

En las últimas horas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una medida con la que intenta paliar los efectos de la escasez de viviendas en España. Consiste en la construcción de 43.000 nuevas viviendas destinadas a alquiler social y a precio asequible. También se contempla la opción de la cesión para dicho uso durante 50 años.

Incluido en el nuevo Plan de Facilidad para la Promoción de la Vivienda Social, este nuevo movimiento supondrá la movilización de 6.000 millones de euros en préstamos y avales a promotores públicos y privados.

Desde la Moncloa se insiste en que la nueva propuesta se enmarca dentro del proyecto de construcción de más de 180.000 viviendas. De hecho, insisten en que ya hay más de 80.000 nuevas construcciones en fases de desarrollo.

Las medidas implantadas desde el Ejecutivo Central resultan insuficientes. Solo hay que ver los datos de la ‘Estadística Continua de Población’, formulada por el INE, para comprobar que la población española gana una media de 80.000 personas cada trimestre. A fecha de 1 de abril, España contaba con 48.692.804 habitantes, lo que denota un aumento de 82.346 personas durante los tres primeros meses del año, o lo que es lo mismo, 900 personas al día.

Las medidas llegan tarde

6.000 millones de euros es una cantidad insuficiente. Si se compara con lo que se invierte en pensiones, es una cifra irrisoria, pues es lo que se invierte en 15 días en dicha prestación. De hecho, según los últimos datos del Gobierno, el gasto en pensiones supuso el 11,5% del PIB español en junio. Por tanto, el coste mensual de las pensiones ascendió hasta los 12.751,52 millones de euros.

La cara positiva de esta problemática es que por fin hay inversión, aunque escasa para arreglar el problema de la vivienda en España. El Gobierno insiste en la necesidad de construir viviendas que sigan los criterios de eficiencia energética, capaces de situar a España en la neutralidad climática para 2030. España seguiría siendo un referente europeo en materia de transición energética, pero no tanto en la parcela inmobiliaria.

Sumar, como socio preferente del Gobierno, ha propuesto que la gestión de los 43.000 nuevos pisos, una vez construidos, esté en manos de la administración pública, tanto por agencias municipales como autonómicas.

El Gobierno defiende que, con las 43.000 nuevas viviendas, el parque público pasará a representar del 2,4% al 9,5% de la media de los países del entorno.

España no ha construido antes más vivienda pública, que es una inversión de cientos de millones de euros, porque no sale rentable políticamente. Es el resultado de acuerdos con diferentes administraciones, cuyos frutos no se recogerían hasta pasados unos años.

Esta situación ha llevado a España a ser el país del euro con menos vivienda pública, igualado con Portugal. La vivienda es menos asequible, pero se congela, con un Gobierno que se ha resistido hasta ahora a corregir los ‘fallos del mercado’ y a aliviar las ineficiencias.

El mercado del alquiler cada vez más tensionado

Los datos son alarmantes. Entre enero y julio, salieron al parque de alquiler nacional un 23,6% menos de nuevas viviendas que en 2023.

A lo largo del último año los alquileres residenciales se han encarecido un 13,2%. España necesita de los pisos destinados al alquiler turístico. De este modo, lograría revertir la situación y abandonar los valores de la burbuja inmobiliaria de 2007. En el centro de Madrid la oferta se elevaría más de un 24%, en Málaga un 21% y en Barcelona o San Sebastián en más de un 10%. El horizonte es incierto pero el país necesita aumentar la oferta de viviendas con carácter de urgencia.

El problema de España es que el alquiler vacacional representa unas 340.000 viviendas (cerca del 10% del mercado del alquiler). Por su parte, el alquiler social apenas representa un 1,5% de las viviendas principales, es decir, unas 300.000 unidades.

Un futuro incierto

Habrá que esperar para ver si se cumplen o no los objetivos del Gobierno. No obstante, en abril de 2024, el Banco de España presentó un informe que detallaba que España tendrá un déficit de 600.000 viviendas en 2025. En aquella ocasión, la institución reclamaba 1,5 millones de viviendas para alquiler social, una cifra muy superior a la anunciada por Moncloa.

Desde el BDE se insiste en que España necesita incrementar en más de un 150% la producción anual media de viviendas en diez años. En aquellas comunidades donde existe una mayor concentración de población y de actividad turística, el problema se agrava.

En concreto, hay cuatro millones de viviendas vacías o desocupadas en España. Un total de 400.000 están en las grandes ciudades, en poblaciones con más de 250.000 habitantes, aunque se desconoce su estado.

Con respecto al esfuerzo que realizan los compradores, se estima que para comprar una casa se precisa del 40% de la renta bruta disponible de un hogar mediano. Esto supone un incremento de ocho puntos porcentuales con respecto a las cifras registradas a finales de 2021. Además, se precisan de siete años de renta actual para cubrir el precio total de una vivienda.

