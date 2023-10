La hipoteca inversa amenaza con resucitar: estos son los peligros ocultos de este producto financiero

Con el complicado panorama que presenta la vida, donde los precios cada vez parecen dispararse más, el ahorro aparece en escena como un factor muy importante para el conjunto de la población. Y es que son muchos los que ven su futuro pender de un hilo y esto les hace replantearse como será su jubilación y su vida a partir de entonces.

El Informe Europeo de Pagos de Consumidores elaborado por Intrum ha desvelado que el 70% de la población española vive de manera inquieta ante la imposibilidad de tener una jubilación tranquila y holgada. Nuestro país encabeza los primeros puestos europeos, donde la media se sitúa en el 62%. Entre los países con mayor preocupación en materia de jubilación se encuentran Portugal con un 79%, y ya por detrás Francia con un 60%, Alemania con un 58%, Reino Unido con un 57% e Italia con un 55%.

Según datos del INE el 70% de los españoles no consigue ahorrar de cara a su jubilación, no invierte de manera recurrente y no tiene los conocimientos necesarios para entender el funcionamiento de una hipoteca, un depósito o un fondo de inversión.

Una alternativa a la jubilación, la hipoteca inversa

En los tiempos que corren la hipoteca inversa se ha convertido en una herramienta complementaria a la jubilación. En efecto, esta modalidad de préstamo bancaria para los mayores de 65 años y con unas características muy particulares, permite que puedan recibir un extra de dinero de una manera flexible.

Las hipotecas inversas son aquellas que a diferencia de lo que viene siendo una hipoteca tradicional, el titular de la propiedad recibirá por parte del banco una cantidad determinada, de manera mensual, a cambio de la vivienda. Con ello, el hipotecado recibiría una renta cada mes y no perdería su vivienda, pudiendo permanecer en ella hasta el momento de su fallecimiento.

Para determinar el importe a recibir, esto dependerá de diversos factores como la edad de la persona hipotecada y si la renta es por un tiempo determinado o de manera vitalicia.

Además de esta figura económica, para lograr que los mayores lleguen a su jubilación de una forma más holgada, además de la hipoteca inversa existen otras alternativas. Algunas de estas son la nuda propiedad o la vivienda inversa. Para escoger la adecuada será conveniente valorar la situación personal y económica de la persona en cuestión.

La otra cara de las hipotecas inversas

Sin embargo, además de ser un extra para la jubilación de las personas, también pueden suponer un problema a la larga. Estos productos bancarios no están exentos de peligros que hoy queremos contarte.

Los costes adicionales

Pese a tener otro nombre, este producto bancario no deja de ser una hipoteca convencional en el sentido que también acarrea unos costes extras para poder formalizar el préstamo. Así el hipotecado deberá hacer frente a los gastos de comisión de apertura, de gestoría y de notario, así como la pertinente tasación de la vivienda.

El dinero perderá valor

El hipotecado recibirá una mensualidad a modo de renta y así poder disfrutar cada mes de un plus a la jubilación. Sin embargo debes saber que la renta no se actualiza de manera anual y aunque el IPC suba, el hipotecado seguirá cobrando siempre la misma cantidad de dinero.

Los herederos los grandes perjudicados

Aunque en un primer momento estas hipotecas contribuyen favorablemente a la economía de los jubilados, el gran problema llegará a los herederos, quienes a la hora del fallecimiento de sus progenitores tendrán una problemática por delante. Lejos de verse seguros con una vivienda en herencia, la situación real puede ser otra si los progenitores decidieron firmar una hipoteca inversa.

La realidad es que se trata de un préstamo cuya responsabilidad de devolución no cae en el dueño de la vivienda, sino en sus herederos. Y es que una vez el hipotecado fallece, los herederos deberán decidir si pagar la deuda y sus intereses correspondientes para poder quedarse con la vivienda o cobrar solo lo que reste del préstamo. Sea como sea, éstos tendrán el plazo de 12 meses para liquidarla.

El papel de Hacienda

Debes saber que las hipotecas inversas están libres de impuestos, es decir que en la mayoría de los casos no se consideran rentas a efectos de IRPF. No obstante, existe un porcentaje de hipotecas en las que la situación varía. Es el caso las hipotecas en las que haya que activar el seguro de rentas vitalicias o cuando se llegue a la fecha límite del préstamo. Esto querrá decir que si continúas cobrando una vez acabada la hipoteca, ese dinero si deberá ser declarado y tributará en el IRPF.

Con los tiempos difíciles actuales y la situación de nuestros mayores, esta figura financiera parece ir cobrando mayor peso entre la población. Sea como sea, y como ocurre con cualquier otro préstamo, es conveniente revisar sus condiciones y sus comisiones.