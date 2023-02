Indemnizaciones por despedido a la carta, lo nuevo de Yolanda Díaz

El Gobierno de Pedro Sánchez continúa trabajando sobre el mercado de trabajo, y es que aunque la Reforma Laboral llevada a cabo por el ejecutivo goza de escasos meses desde su puesta en marcha, el proceso parece no quedar aquí. Ahora, la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, propone un nuevo frente que cubrir.

Díaz ha puesto encima de la mesa de Sánchez un conjunto de cambios que quiere introducir en el mercado laboral. Una propuesta de un despido reparativo o restaurativo con el que las indemnizaciones se calculen en función de la situación personal y profesional de cada trabajador, de forma independiente y no generalizada.

La Reforma Laboral parece que tendrá una compañera legal, la Reforma del Despido. La idea de Yolanda Díaz parte de cómo se viene ya trabajando al respecto en la Unión Europea y así lo hizo saber durante su participación en la mesa de Reforma laboral y futuro del mercado laboral dentro del programa organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).

La Ministra de Trabajo sigue inmersa en la reforma absoluta del mercado laboral y es que, según sus propias palabras “el despido no se ha abordado nunca en España, no se ha trabajado de fondo, solo se ha operado con los días de indemnización, abaratando el despido, pero esto no va de eso”.

Las bases de la Reforma del Despido

Yolanda Díaz quiere abordar el despido desde todo su complejo social, realizar un tratamiento diferente de las causas que lo provoquen y avanzar al despido reparativo. La base fundamental de esta propuesta de reforma se sustenta en la categoría de la indemnización, y es que pretende que ésta sea diferente atendiendo las circunstancias personales de cada persona, así como el impacto que este pueda tener.

En su intervención con la APIE, la Ministra de Trabajo y Economía Social, ha apuntado que esperará al diálogo para definir qué factores se valorarán para estimar dichas indemnizaciones, pero ya ha avanzado que podrán ser elementos tales como la edad, la formación, el género, el hogar o el tipo de renta.

De este modo, Yolanda Díaz explicó explícitamente que si el despedido es una persona joven y formada éste no tendrá problema de volver al mercado laboral por lo que no necesitará la misma indemnización que las personas de mayor edad. La Ministra ha alertado que el problema del mercado laboral está en la edad, y es que son realmente los mayores de 45 años los que tienen los problemas reales.

Los efectos indirectos de la Reforma Laboral

Parece que el método llevado hasta el momento, basado en la antigüedad del trabajador en la empresa y su salario, tienen los días contados. Ante tal propuesta laboral, la vicepresidenta ha aclarado que el objetivo final de la reforma no es tocar las cuantías de las indemnizaciones ya que considera que “no le vamos a arreglar la vida al trabajador despedido”, sino en las causas que han llevado a ese despido. Durante su participación en las jornadas de la APIE, la diputada ha indicado que la reforma laboral propuesta por ella misma, está teniendo unos efectos indirectos en lo referente a los despidos, lo que la ha llevado a plantearse esta nueva reforma. Y es que a causa de la reforma laboral los salarios se han elevado y ello ha llevado al encarecimiento de los despidos.

Las voces no se han hecho esperar

Diferentes expertos en materia laboral y jurídica han comenzado a avisar que el planteamiento propuesto por la Ministra de Trabajo y Economía Social podría tener graves consecuencias para los autónomos y empresas de nuestro país. Del mismo modo, indican que también tendrá repercusión para los colectivos más vulnerables y es que dicen que podría llevar a agravios comparativos entre casos parecidos constantemente.

La voz de alarma se pone en la posibilidad de que esta reforma del despido ‘a la carta’, podría llevar a frenar la contratación, ya que a la hora de contratar a una persona los costes de las indemnizaciones son muy valorados y tenidos en cuenta. Se cree que el hecho de que ahora el proceso de despido sea más complejo y más caro provocará que este grupo de personas tengan aún más difícil acceder al mercado de trabajo.

En este sentido, el pensamiento se dispara hacia la opción de que ahora las empresas valorarán mucho más el coste de despedir a personas mayores de 50 años, por lo que o bien no las contratarían o bien optarían por despedirlos antes de alcanzar dichas edades ya que el despido le saldría mucho más caro. Además se apunta, a que los colectivos más vulnerablestambién se verían afectados, ya que al ser más costoso su despido, pocas empresas querrían contratarlos.

Son muchos los frentes abiertos para esta posible reforma del despido que llevarán a intensos meses de trabajo y diálogo, algo que parece que no se realizará en esta legislatura. No obstante, la propuesta de Yolanda Díaz ya es una realidad para el mercado laboral.