Japón tuvo una crisis económica brutal en 1989. Los mercados empiezan ahora a recuperar los niveles de la época

Durante décadas, Japón fue sinónimo de milagro económico. Desde la posguerra hasta finales de los años ochenta, su economía creció de forma contundente, consolidando al país como una potencia tecnológica, exportadora y financiera.

Sin embargo, ese mismo ímpetu que lo llevó a la cima desencadenó una de las crisis más profundas y duraderas del mundo desarrollado moderno: la crisis de 1989. Más de 30 años después, los mercados japoneses comienzan a recuperar los niveles de riqueza que tenían en aquella época. Sí, tres décadas después.

Este fenómeno de lenta recuperación no es nuevo. De hecho, está profundamente relacionado con lo que se ha conocido como la “Década Perdida”, una expresión que describe de manera sombría pero precisa el estancamiento económico que sufrió Japón durante los años noventa, y que terminó prolongándose hasta bien entrado el siglo XXI.

La economía japonesa de los años ochenta era una burbuja en plena expansión. Alimentada por políticas monetarias expansivas tras el Acuerdo Plaza de 1985, los activos inmobiliarios y bursátiles se dispararon. El índice Nikkei 225 alcanzó un máximo histórico cercano a los 39.000 puntos en diciembre de 1989, convirtiendo al país en el mayor prestamista del mundo y en líder en innovación industrial.

Pero la fiesta tenía un precio. A medida que la especulación financiera crecía, el gobierno intentó enfriar el mercado elevando las tasas de interés. Esto provocó un derrumbe súbito del mercado bursátil y una posterior contracción inmobiliaria.

Lo que parecía un ajuste de mercado se transformó rápidamente en una catástrofe económica. Japón tuvo una crisis económica brutal en 1989, cuyo epicentro fue financiero pero cuyas consecuencias se extendieron durante décadas.

El término Década Perdida se refiere inicialmente a los años noventa, cuando el crecimiento del PIB de Japón promedió apenas un 1,3% anual. Sin embargo, muchos analistas amplían este período para abarcar desde 1991 hasta incluso 2021.

Se trata de una de las crisis más prolongadas de la historia moderna, comparable solo con la Gran Depresión estadounidense, aunque con características propias.

