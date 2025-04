Las bolsas mundiales se hunden como en el crash del 29. Solo las decisiones de Donald Trump pueden evitar un desastre económico mayor

Martes de cierto respiro en la apertura del índice japonés Nikkei con una subida de un 5% respecto a la jornada anterior. ¿Significa esto que ya ha pasado lo peor de la ya conocida como `guerra arancelaria´ de Donald Trump? Es evidente que no. Queda mucho por leer y muchos resultados que analizar.

De hecho, por solo poner un ejemplo, el Ibex español ha perdido en solo tres días más de 88.000 millones de euros. Eso es más de lo solicitado a los fondos europeos.

No hay duda: el mundo ha cambiado. La pregunta es, ¿cómo y en qué medida? Empiezan ahora las negociaciones con el ejecutivo estadounidense aunque eso sí, quién quiera tenerlas. De momento, la UE ha mostrado su intención de frenar los aranceles recíprocos en la industria y el sector automotriz. Algo es algo. Otra cosa es que Trump quiera ahora.

Jaime Dimon, presidente ejecutivo de la poderosa JPMorgan Chase ha sido claro esta madrugada: “La economía se enfrenta a una turbulencia considerable (…) Es probable que veamos resultados inflacionarios... Aún está en duda si el conjunto de aranceles provocará una recesión, pero ralentizará el crecimiento".

The past two days have been nothing short of historically bad. They have been worse than 99.9% of other trading days since 1929. This was the 5th worst 2-day window for stocks since 1945.



It is arguably the singular major drawdown resulting from a policy choice by the President. https://t.co/XFc8pS5b5E pic.twitter.com/ErG9bIblZO