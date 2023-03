Renta 2022: estas son las fechas y cifras de la campaña que está a punto de comenzar

Quedan escasos días. El próximo mes de abril dará comienzo la campaña de la Renta y Patrimonio referente al año 2022, por lo que debes estar muy atento a las fechas y plazos que se abren por la Agencia Tributaria para hacer frente a su declaración. A continuación te detallamos y explicamos cuales son las fechas claves, el modo de presentarla, así como algunos de sus datos más relevantes.

Este es el calendario establecido para la Renta 2022

La campaña de Renta 2022 que se presente en el 2023, pero que hace referencia al ejercicio fiscal del pasado año, dará el pistoletazo de salida el próximo día 11 de abril, y desde ese día se ponen a disposición de los ciudadanos una serie de fechas remarcadas en el calendario para facilitar su ejecución. La fecha límite para presentarla será el 30 de junio.

¿Cómo puedo presentar mi declaración de la Renta?

A partir de la fecha de inicio de la campaña, los contribuyentes podrán realizar su declaración de tres maneras diferentes en función de su capacidad o entendimiento. Te enseñamos cuales son las opciones:

§ Vía online. Una de las maneras en la que podremos presentar el borrador, y quizás la más cómoda para los más avanzados en las tecnologías es, haciendo uso de la propia página web de la Agencia Tributaria, en su portal de Renta Web. A través de este sistema podremos confirmar, o no, el borrador que se nos ofrece o modificar datos si fueran necesarios.

§ Vía telefónica. Si no nos manejamos lo suficiente con el internet o el proceso nos resulta demasiado complejo, podremos hacerla también por vía telefónica con cita previa, desde la cual un agente de la propia Agencia nos facilitará todo el proceso de una forma guiada.

§ Presencial. Esta es la tercera forma de realizar nuestra declaración pero también la que quizás conlleva más tiempo ya que requiere desplazamiento. De manera presencial y siempre con cita previa, podremos acudir a alguna de las oficinas que la Agencia Tributaria tiene repartida por toda la geografía española.

¿Cuáles son los plazos para presentarla?

Para que no se te pase por alto y lo planifiques con la suficiente antelación, te ofrecemos las fechas más destacadas que debes tener en cuenta para solicitar cita previa en el caso de la presentación telefónica o presencial:

§ El periodo de la Renta 2022 abarca desde el 11 de abril al 30 de junio, ambos inclusive.

§ La consulta y rectificación de datos fiscales estará disponible a partir del 15 de marzo.

§ Declaración de la Renta por Internet: desde el 11 de abril hasta el 30 de junio.

§ Declaración de la Renta por vía telefónica: desde el 5 de mayo hasta el 30 de junio.

§ Declaración de la Renta de forma presencial: desde el 1 de junio hasta el 30 de junio.

§ La fecha límite para pedir cita previa es el 29 de junio.

§ La fecha límite para aquellos con resultado a ingresar con domiciliación bancaria es el 27 de junio.

¿Cuáles son los plazos para coger cita previa?

Ahora que sabes cuando tienes que presentarla en función del método escogido, debes tener en cuenta como te venimos recalcando, que en el caso de hacerla por la vía telefónica o de manera presencial, necesitarás tener cita previa que podrás solicitar en los números 91 535 73 26 / 901 12 12 24 o 91 553 00 71 / 901 22 33 44.

§ Declaración de la Renta por vía telefónica. Podrás solicitar cita previa para ello desde el 3 de mayo hasta el 29 de junio.

§ Declaración de la Renta presencial. La cita previa para acudir a una Agencia Tributaria será la establecida entre el 25 de mayo y el 29 de junio.

Las cifras a tener en cuenta para la Renta 2022

Como ocurre en todas las campañas, no todos los contribuyentes están llamados a presentar su declaración de la renta, y es que a aquellos que no perciban más de 14.000 € e independientemente del número de pagadores que tengan o 22.000 € con un solo pagador y el segundo no supere un importe a 1.500 €, estarán exentos. Si deberás tener en cuenta que para el ejercicio fiscal relativo a la Renta 2023, es decir aquel que se presenta en el año 2024, el límite de 14.000 € se ha incrementado a 15.000 €.

Del mismo modo, en este ejercicio ya se aplica el Impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, por lo el que las personas con un patrimonio superior a los tres millones de euros deberán pagar un mayor porcentaje de impuestos.

Por otro lado, algunas de las deducciones a aplicar serán:

§ Deducción por maternidad. Este tipo de deducción era de hasta 1.200 € para todas las madres con niños menores de 3 años que estuvieran trabajando, ahora este año también tendrán derecho a esta deducción aquellas madres sin empleo pero que reciban alguna prestación.

§ Deducción por plan de pensiones. Los contribuyentes solo podrán deducir de la base imponible 1.500 € frente a los 2.500 € del pasado año. Quedan excluidos aquellos que su incremento provenga de contribuciones empresariales o un límite de 4.250 € si son aportaciones a planes de pensiones de empleo simplificados de trabajadores autónomos o de aportaciones a un plan de empleo del que sea promotor.

§ Deducciones por mejoras de eficiencia energética. Destinado a las familias que han hecho reformas y que no han sido abonadas en efectivo, para poder abaratar las facturas de electricidad y gas.