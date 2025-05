La riqueza va por barrios: a pesar de la intuición es más rico alguien que vive en las afueras de Vitoria que en ciertos barrios de Madrid del interior de la M30

En España, la renta no siempre va de la mano del lugar que se ocupa en el mapa urbano. Si bien la intuición puede hacernos pensar que quienes viven en las grandes ciudades tienen mayor poder adquisitivo, los datos demuestran que hay barrios periféricos de ciudades pequeñas y medianas que superan en renta neta a zonas del interior de la M-30 madrileña o del área metropolitana de Barcelona (AMB).

Se trata de un error que tiene su lógica: gran parte de las rentas altas se concentran en grandes ciudades —en especial, entre la capital catalana, valenciana y madrileña—, pero, como muestra el portal WikiBarrio, la variabilidad de estas rentas también es muy superior.

Madrid concentra algunos de los barrios con mayor renta de España, pero también otros que se sitúan entre los más vulnerables. Mientras que Usera, al sur de la M-30, mantiene rentas medias bajas, distritos como Chamberí o Salamanca ofrecen un panorama radicalmente distinto.

En Chamberí, la renta neta supera los 20.000 euros por habitante, y en Salamanca se alcanzan cifras que rondan entre los 32.000 a 34.000 euros, según los datos más recientes. Así, el interior de la M-30 madrileña, en su mayoría, muestra rentas muy superiores al resto de la península.

Estos contrastes reflejan una capital profundamente desigual, donde la cercanía geográfica no garantiza condiciones económicas similares. A solo unos kilómetros de distancia pueden encontrarse niveles de renta que difieren en más de un 300 %.

