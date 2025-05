La troika forzó a Grecia a hacer reformas muy serias. Ahora es un ejemplo mundial de cuentas muy saneadas

Tras sufrir una de las crisis de deuda más severas de Europa, Grecia ha logrado cerrar 2024 alcanzando un superávit primario cercano al 5 % de su PIB. Un hito sorprendente, que ofrece un gran titular y esconde algunas pérdidas sociales que no pasan desapercibidas.

La mejora de las cuentas públicas ha supuesto una reforma notable del sistema fiscal, con ajustes que hoy permiten presentar unos datos macroeconómicos más sólidos.

Según los últimos datos, Grecia preveía el cierre de 2024 con un superávit primario del 4,9 % del PIB, como recoge Greek Analyst en X. Este resultado ha atraído todas las miradas, puesto que coloca a uno de los países mediterráneos que más sufrieron la crisis de deuda entre los referentes mundiales en disciplina fiscal.

Este es un ejemplo claro de cómo la política fiscal clara que estableció la Comisión Europea en relación con los rescates financieros de la década pasada ha traído grandes resultados.

El superávit primario, que mide la diferencia entre ingresos y gastos del Estado sin contar el pago de intereses de la deuda, es considerado un indicador clave para la sostenibilidad financiera de los países altamente endeudados. Sin embargo, la mejora de las cuentas públicas ha tenido importantes costes sociales y económicos para su población.

