Es cierto que Mercadona ha disparado los precios: aquí están los datos y una web que lo demuestran

Mercadona está viviendo una de sus épocas doradas. Aunque prácticamente desde que nació este supermercado de origen valenciano ha tenido una trayectoria de éxito, la pandemia y la inflación rampante ha supuesto un repulsivo para el negocio, lo que permitió que en 2021 obtuviera récord de facturación con 25.517 millones de euros.

Si bien la realidad es que ganó un 6,4% menos que en 2020, 680 millones de euros limpios, ya que la subida de los precios que ya en 2021 empezó a suceder en todo el mundo afectó igualmente a la cadena.

Algo que no quiere volver a repetir, a tenor de lo que está sucediendo en sus tiendas y que tiene repercusión en los bolsillos. Seguramente que últimamente han notado que cada vez necesitan más dinero para hacer su compra en Mercadona. O que con el mismo dinero que antes compran menos cosas.

Mercadona ha subido precios señores. Es un hecho y no podemos negarlo. Y aunque la empresa no lo quiera admitir abiertamente, hay una página web que lo ha puesto todo negro sobre blanco y demuestra que la empresa ha encarecido sus productos.

Subidas de precios que llegan al 70%

Gracias a la buena labor desinteresada de un internatuta hoy vamos a ver cómo Mercadona ha ido desde septiembre del año pasado subiendo poquito a poco los precios de algunos de sus productos a medida que iba subiendo la inflación en España.

Joan es mi pastor es el nombre del blog de este buen hombre que ha ido comparando precios en Mercadona en los últimos seis meses debido a que tuvo que empezar a hacer la compra online porque su Mercadona de confianza le quedaba lejos.

Por puro entretenimiento, este hombre ha ido recopilando lo que iban cambiando los precios de su cesta de la compra. Y ha demostrado cómo muchos de esos productos han ido subiendo de precio hasta alcanzar, en algunos casos, incrementos del 70%.

Por ejemplo, un simple bote de alubias que en diciembre costaba 0,75 euros hoy vale 1 euro, lo que supone una subida del 33%. Pensarán, bueno solo son 25 céntimos más. Sí, pero si esto pasa en todos los productos, el ticket final se encare bastante.

Un bote de fabada de 0,95 euros en septiembre hoy es 1,20 euros (+26%), un paquete de seis yogures 0% de marca Hacendado costaban 0,70 euros y ahora han pasado a 0,90 euros (+29%), el pan de molde integral paquete familiar ha pasado de 0,95 euros a 1,25 euros (+32%) y el pack de papel higiénico de 3,95 euros en septiembre ahora es de 4,90 euros (+24%).

Pero hay casos más llamativos que están muy ligados al contexto internacional. Es el caso de la harina, producto muy impactado por la guerra en Ucrania. Se ha encarecido en Mercadona un 70%, pasando 1,95 euros el paquete de harina normal de trigo de Hacendado a 3,30. O las patatas, que solo en un mes, de marzo a abril, han pasado de 4,79 euros a 6,75 euros el paquete.

Incrementos inferiores al 10% han sufrido el atún claro en aceite de oliva, el queso de cabra, la leche desnatada sin lactosa, la lechuga, el tomate seco o los refrescos de naranja y limón. Pero, de media, según lo que expone esta web, los precios han aumentado en torno al 20% en Mercadona.

También hay algún alimento que baja de precio, pero no mucho. Por ejemplo, el bote de cocido madrileño ha pasado de 1,25 euros a 1,20 euros, o las bolsas de basura de 30ml han bajado de 1,75 euros a 1,70 euros. Lo más significativo lo vemos en la Coca-Cola Zero que ha bajado a 3,24 euros el pack de dos botellas de dos litros desde 3,52 euros.

Y hay productos que mantienen precios en estos meses (lavavajillas, salsas varias, mermelada, caramelos, melocotón en almíbar...), pero son cosas que no son imprescindibles en la lista de la compra, chucherías que no van a aliviar el gasto en alimentación que ya vemos que nos va a ir costando cada día más a no ser que se aviven las circunstancias tan adversas que vivimos.