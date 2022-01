Estas son las empresas que están detrás del éxito de Mercadona

Mercadona es el supermercado más famoso de España. La empresa creada por Juan Roig es la empresa que más factura en nuestro país, según los últimos datos disponibles, de 2020 (los de 2021 todavía no están disponibles), con unos ingresos de 24.500 millones de euros.

La pandemia, sin duda, impulsó a la firma de supermercados, pues durante varios meses lo único que pudimos comprar físicamente en España era comida. Así, se ha convertido en un gigante nacional (solo vende en Portugal además de aquí) que emplea a más de 90.000 personas, las cuales disfrutan de unas condiciones laborales mejores que las del resto del sector, por lo general.

Acaba de subirles el sueldo un 5% para intentar acompasarlo a la inflación rampante en España, cierra los domingos todos sus supermercados, cuando sus competidores no lo hacen, y el pasado año les dio un plus por el esfuerzo hecho por toda la plantilla durante lo peor de la pandemia.

Hablamos por tanto de un modelo de éxito empresarial sin ambages, pues es tiene una cuota de mercado de casi el 25%, es decir, que uno de cada cuatro productos que se venden en España es de Mercadona. Si bien esto no es solo mérito de Juan Roig. El empresario ha sabido muy bien elegir quiénes son sus aliados, los cuales convierten cada nuevo lanzamiento en un éxito de ventas. Hablamos de sus proveedores, vamos a conocerlos.

Una estrategia win-win

La principal diferencia entre Mercadona y sus competidores, y buena parte de la razón de su éxito, es que potencia su marca blanca por encima de la de distribuidor. En sus estantes la mayoría de sus productos son suyos. Hacendado, Deliplus...son ya nombres conocidos por la mayoría y hacen referencia a sus diferentes gamas de productos.

Y es que su marca blanca tiene una elevada calidad, lo que he hecho que tenga el apoyo de los clientes, haciendo así que su porfolio de productos cada vez sea mayor. No hay casi nada que Mercadona no haga. Bueno, no Mercadona, sino sus proveedores.

¿Qué empresas están detrás de este éxito de ventas? Muchas de ellas ya trabajan en exclusiva para la firma valenciana, que se ha convertido en su mejor cliente.

Una de esas compañías es Jealsa, conservera gallega que provee a los supermercados de pescados y mariscos en conserva. Esta empresa aumentó sus beneficios un 65% en 2020 a pesar de ser un año muy complicado para su sector gracias a Mercadona, de cuyas arcas proceden 316 millones de los más de 700 millones que facturó.

Así, acaba de anunciar que va a levantar su propio centro tecnológico con una inversión de 10 millones. Una biofábrica que tiene por objetivo mejorar los procesos de producción, haciéndolos más sostenibles y, a la vez, mejorar la calidad de sus pescados.

Otro de sus proveedores estrella es Entrepinares, que está detrás de sus famosos quesos. Esta firma vallisoletana le permite vender quesos de gran calidad a precios muy asequibles, algo que también tuvo su reflejo en su facturación en 2020, con un incremento del 8% que le permitió alcanzar su récord de ingresos (360 millones de euros).

Sovena, por su parte, es su proveedor de aceite, una empresa portuguesa que lleva 10 años colaborando con Mercadona. Hasta 2016 en exclusividad, pero a partir de ese año abrió la puerta a otras empresas del sector, aunque sigue siendo de las más importantes.

Industrias Cárnicas Loriente Piqueras (Incarlopsa) está detrás de su jamón y otros productos cárnicos. La firma de Tarancón (Cuenca) es totalmente familiar y da empleo a buena parte del pueblo. Llevan desde los 90 trabajando con Mercadona, lo que les ha hecho crecer y mejorar sus técnicas y calidad, haciendo que el 65% de su producción vaya a parar a los supermercados valencianos.

Uno de sus proveedores más importantes y que quizá sorprenda, porque es muy conocido, es Casa Tarradellas. La firma catalana fabrica sus famosas pizzas, de una calidad muy similar a las originales pero a menor precio. También sucede lo mismo con parte de su embutido. De esta forma, gracias a su doble vertiente (proveedor y fabricante de marca propia) es una de las marcas más vendidas de España en el ámbito del consumo.

Otro de sus socios emblema es Importacoco Casa Pons, que está detrás de sus frutos secos, los cuales generan adicción. Tanta que durante el confinamiento sus pipas estuvieron varios días agotadas, pues fue uno de los productos que más compraron los españoles en su encierro. Se trata de una casa valenciana que lleva 15 años de alianza con Mercadona y que en 2020 también vio su facturación crecer.

La excepción

Pero no todo es perfecto, y para que haya ganadores también debe haber perdedores. Es el caso de Ceralto Siro, del famoso grupo galletero Siro. Esta firma ha sufrido un duro revés por culpa de Mercadona, según ellos mismos achacan. La firma busca un socio inversor que le permita hacer frente a su deuda de más de 200 millones y pueda seguir con su actividad.

Según un documento confidencial que se filtró a los medios, Siro culpa de esta situación a Mercadona, pues desde 1998 empezó a producir sus productos de bollería a la empresa valenciana de forma exclusiva, acometiendo para ello una elevada inversión. Hasta 2018 todo fueron beneficios para ambas, pero cuando Mercadona decidió frenar su expansión territorial, bajó los precios a los que compra sus productos pero exigiendo más calidad y seguridad.

Así, esta empresa se encontraría en una complicada situación que estaría motivada por un cambio en las condiciones de Mercadona, una empresa con la suficiente fuerza para marcar las reglas de juego a sus proveedores.