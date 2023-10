Finalmente Microsoft compra Activision: así te afectará en 10 años si juegas con la Play

Microsoft ha conseguido el permiso de la autoridad británica (CMA) para comprar Activision. Como ya comentamos hace tiempo, tras la aprobación de la FTC (la autoridad de Estados Unidos) y de la autoridad europea, eran los británicos la china en el zapato que impedía que Microsoft haga más interesante el ecosistema de la XBOX. Además Microsoft tenía que pagar a Activision 2.800 millones de dólares si no conseguía comprar la empresa.

¿Cómo ha conseguido Microsoft la autorización? Fácil, han llegado a un acuerdo con la francesa Ubisoft, si Microsoft consigue hacer la compra venderán a Ubisoft los derechos de juego en la nube de todos los videojuegos presentes, incluido el Cal of Duty o el Candy Crush, pero también de los que puedan sacar en el futuro durante los próximos quince años. Al salir esta noticia no sólo han subido las acciones de Microsoft, sino también las de Ubisoft, que seamos claros, acaba sacado unos derechos que no esperaba.

Micorosft no está interesada en Activision solo por el Call Of Duty, sino también por los juegos para móviles. El Candy Crush pertenece a esta empresa y pocos juegos han tenido más éxito que este en los dispositivos móviles.

¿Y a mí qué? Yo juego con la Play…

Bueno, ahora ¿como jugador de PlayStation cómo me afecta? La oferta de la que hablábamos en julio es que hasta 2028 Microsoft garantizaría que el Call Of Duty seguiría disponible para l a PlayStation Para 2028 se espera que Sony haya lanzado o esté lanzando su próxima consola la PlayStation 6. El Call Of Dyty (CoD) podría quedar fuera.

Pero con lo que hemos dicho ¿acaso no quedarían los juegos en la nube disponibles para los próximos quince años? En este caso ya estaríamos hablando del 2038. Ya veremos que hay sistemas de videojuegos hay entonces y cuáles son las principales plataformas para estos sistemas.

Bien, el acuerdo con Ubisoft tiene una excepción: la UE. ¿Por qué? Porque la autoridad de la competencia europea dio su visto bueno, por tanto no les ha hecho falta. En cambio Reino Unido por su parte al estar fuera de la UE tenía un derecho de veto bastante fuerte en un mercado grande y rico. Es decir, que con el acuerdo entre Microsoft y Activission Blizzard, puede que los juegos de Activision queden fuera de la plataforma PlayStation en unos años. En concreto el Call Of Duty sólo estará disponible durante diez años. Es decir, que en diez años, puede que no puedas jugar al Call Of Duty con tu PlayStation, especialmente si vives en Europa.

El acuerdo podría no está cerrado todavía

Aunque Microsoft y Activision creen que el acuerdo se cerrará el 18 de octubre una vez salvado el obstáculo británico, puede que las autoridades de la competencia de EEUU (FTC) vuelvan a la carga. Este movimiento estaría dentro de una iniciativa de la Administración de Joe Biden de debilitar la fuerza de las empresas Big Tech (Google, Microsoft, Apple, Amazon y Meta) que llevan años creciendo. Hace poco la dirigente de la FTC Lina Khan litigó contra Meta (la antigua Facebook) por una adquisición de una startup de bastante menor tamaño que Activision.

Es decir, que después de haber vencido las objeciones británicas y tras haber puesto bastante presión (y que las europeas hayan sido mínimas algo que me sorprende bastante porque las plataformas de videojuegos se diseñan y producen fuera de la UE), en Redmond puede que tengan otro dolor de cabeza con Washington.

El obstáculo no vendría tanto por la industria de videojuegos, sino por un movimiento estratégico de limitar el poder a estas empresas por parte de los políticos. Algo que está bastante fuera del alcance de esta operación y bastante lejos del jugador de PlayStation que lo que quiere es conectarla a su televisor e iniciar una partida de Call Of Duty con sus amigos. Pero nuestras decisiones diarias colectivamente tienen implicaciones que muchas veces no imaginamos.

Pregunta a los lectores ¿creen que este acuerdo debería de permitirse o de limitarse o incluso prohibirse por parte de las autoridades?