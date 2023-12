El Gobierno decide que España compre el 10% de Telefónica, que ha bajado un 77% en 15 años. El fondo de Noruega ha ganado 130.000 millones este año

El Gobierno ha anunciado una decisión inédita en la democracia. La SEPI ha obtenido el mandato del Consejo de Ministros de comprar hasta un 10% de Telefónica por un importe máximo de 2.000 millones de euros.

El motivo de esta compra es la inversión hace unos meses del Arabia Saudí en nuestra empresa de telecomunicaciones. El Gobierno considera Telefónica estratégica y no ve como una buena idea que un Estado extranjero sea el máximo accionista de la empresa. Por tanto España vuelve a Telefónica.

Como inversión es un desastre

Puede que sea una decisión estratégica acertada o no, es complicado de saber. Pero lo que sí se puede saber es que no es una inversión acertada desde el punto de vista financiero. El Estado salió de Telefónica en la OPV de 1997 y desde entonces ha subido y bajado, pero desde 2007 no ha parado de bajar.

De hecho en los últimos 15 años ha perdido el 77% de su valor. Y un 81% desde los máximos que se tuvieron en 2000. Y no tiene pinta de cambiar: el mercado de las telecomunicaciones es muy complicado.

Cómo invierte bien un Estado

Un Estado no tiene por qué ser el agujero en el que caen todas las causas perdidas. Y no tenemos por qué pensar tampoco que un Estado no es capaz de ganar dinero invirtiendo. Hay Estados que invierten y bastante bien. El mejor ejemplo es el Fondo Soberano de Noruega que en la primera mitad de este año ha ganado 130.000 millones de euros.

Por tanto si queremos que España gane dinero con sus inversiones hay que dejar de usar el argumento de "empresas estratégicas" y empezar a buscar realmente la rentabilidad. Pero con el déficit actual no estamos para este tipo de inversiones, la verdad.

Imagen | Generada por Dall-e 3 para El Blog Salmón