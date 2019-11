Abre la Universidad París-Saclay, el último intento de Francia para entrar en la élite universitaria mundial

Este verano ha comenzado oficialmente la Université París-Saclay, al sur de París. Esta universidad se autodefine como una Mega-Universidad y proviene de la asociación de múltiples centros de prestigio situados al sudeste parisino, no muy lejos de La Defense y es parte del cluster París-Saclay, en el que lleva habiendo empresas tecnológicas desde 1950, y que desde los años en los que estuvo Sarkozy en la presidencia, se intenta que se convierta en el Silicon Valley francés.

Pero también es un intento por parte de Francia de que sus universidades se vean reflejadas en los rankings internacionales en la posición que ellos consideran que merecen. Francia es un país con una fuerte tradición industrial, científica y cultural, al que no tener a sus instituciones bien altas en los rankings, especialmente en el Ranking de Shanghai.

El sistema universitario francés, hasta hace poco

El sistema universitario francés es una mezcla de las instituciones medievales, la revolución francesa, las reformas napoleónicas y las reformas universitaria tras el Mayo del 68. Básicamente se ha dividido en dos sistemas complementarios.

Por un lado estaban las universidades, estas, aunque tuvieran más o menos prestigio, no podían seleccionar a alumnos, dado que todos los bachilleres tenían acceso a la universidad, si así lo querían. Por lo que necesitaban financiación, muchas de ellas se especializaban, eso ha hecho que muchas de estas universidades se hayan dividido en varias con numerales romanos, como Lyon I a III o París I a XII (varias con el nombre Sorbonne, para evocar el prestigio, eso ha hecho que muchas personas llamen a cualquier institución educativa parisina “La Sorbona”, sin saber cuál de ellas ni que el prestigio para las élites francesas no estaba en las universités). En España a veces también tenemos este concepto, queremos una universidad cercana a la que casi consideramos tener derecho a ir por vivir cerca.

Por otro lado en Francia tenían decenas de Grand Ecoles, centros de enseñanza superior e investigación especializados. Las mejores de ellas son altamente selectivas y muy exigentes, sus alumnos entran en las mismas tras una formación generalista que obtienen en las prepas, una mezcla entre academia y continuación del instituto. El actual presidente de Francia, por ejemplo, intentó pero no consiguió entrar en la Ecole Normale Superiere, una de las más prestigiosas de ellas.

Eso ha hecho un sistema dual, de modo que ha habido dos tipos de instituciones, las elitistas y las generalistas. El problema es que este sistema no ha funcionado para obtener instituciones en los rankings.

Además Francia, al contrario que España dedica un fuerte esfuerzo a la ciencia de alrededor del 2% de su PIB. Francia es el cuarto país con más ganadores de premios Nobel, sólo por detrás de potencias como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Además en lo que respecta a las matemáticas, Francia es una superpotencia. Es el segundo país con más ganadores de la medalla Fields, tras EEUU, muy por encima de otros países con mayor población como Alemania, Reino Unido y Japón. De hecho si este fuera un indicador del nivel de matemáticas, sus instituciones estarían al nivel de las norteamericanas. Esto hace que crean que pueden cambiar su prestigio sólo reorganizando las universidades.

La reorganización universitaria francesa, difícil de seguir e insuficiente para un Silicon Valley francés

La solución que se ha tomado por parte de los franceses es reorganizar sus instituciones de educación superior, fusionándolas. Ha habido tres leyes en este sentido, la de 2007, la de 2013 y la de 2018. Bajo la actual las universidades pueden agruparse en CMUE, Comunidades Universitarias. Aunque no es el primer ejemplo de universidades federales, como es el caso de la de Londres, Oxford o Cambridge, queda por ver cuánto poder estarán dispuestas a ceder las instituciones constituyentes.

París-Saclay viene de la fusión de tres universidades (París-Sud o París XI, Versailles y Evry) junto con Grande Ecoles (Centrale Supelec que ya es la fusión de dos grandes Ecoles, AgroParís Tech, la Escuela Normal Superior París-Saclay antes Cachan y École supérieure d'optique) junto con otras instituciones de investigación. Claro, si fusionas varios centros y consideras en el ranking la producción científica y académica (antiguos alumnos) de estas instituciones obtienes mejor resultado. Por ejemplo si se fusionara en España los mejores centros de investigación y departamentos, seguramente tendríamos una universidad de mayor prestigio, no obstante no dejaría de solucionarse el problema.

Este es el motivo por el que las instituciones universitarias francesas se están fusionando. El objetivo de París con la universidad de París –Saclay es convertir la llanura de Saclay en una especie de Silicon Valley parisino, motivo por el que desde los años 50 llevan instalando centros de investigación y empresas. Actualmente hay centros de Renault, PSA, BMW, Danone, Thales, Hewlett-Packard… Además se pretende que para 2025 París-Saclay esté entre las 20 mejores instituciones del mundo.

Es decir, se intenta conseguir el efecto cluster combinado entre universidad y empresas de alta tecnología. No obstante esta no es la única mega universidad que se ha creado. Tenemos la nueva Université Sorbonne, procedente de la fusión de París-Sorbonne (París IV) y de Pierre et Marie Curie (París VI), junto con otras instituciones menores. También tenemos por otro lado a la Paris Sciences et Letres, que suma varias instituciones de prestigio, como La Université Paris Dauphine (que a pesar de su nombre funcionaba como una Grand École), El Collége de France, la Escuela Nacional de química de París (que tienen en su nombre París Tech, de cuando hubo otro intento de fusionar varias escuelas de ingeniería en un rival parisino del MIT), etc.

Pero volviendo a París-Saclay, hay incluso dudas en la misma comunidad francesa, sobre si esta fusión centrada en instituciones científicas les permitirá colaborar entre ellas, especialmente al mezclar dentro de la universidad culturas tan distintas como las de Evry o París-Sud XI(que vienen del sistema anterior) con escuelas cuasi militares como es la École Plytechnique. No obstante, estas vienen de un profesor de la París-Dauphine, que como hemos comentado antes está en otra fusión universitaria.

Porque estos intentos de fusionar universidades y centros de prestigio llevan bastante tiempo haciéndose, no son nuevos. De hecho, llega un momento en el que es difícil seguirlos, con tantos movimientos, ya no existe el proyecto del Instituto Parisino Tecnológico a base de fusionar escuelas de ingeniería, pero tampoco otros intentos pasados como París Universitas. Aquí si hay un peligro de que con tanto intento se acabe provocando una situación confusa y se pierda lo bueno del sistema actual.

No obstante, creo que el mayor obstáculo para un Silicon Valley francés en París-Saclay u otro lugar no está en su sistema universitario, sino muy probablemente en su fuerte regulación, que es bastante inflexible, así como el fuerte intervencionismo por parte del estado, que parece muy interesado en proteger su industria, frente a países más abiertos a este respecto como pueda ser Reino Unido.

Pregunta a los lectores ¿será París-Saclay una universidad que de germen a un cluster tecnológico parisino comparable a los de San Francisco, Seattle o Schenzhen o será otro intento más y dentro de diez años estaremos hablando de otros nombres?

Más información | París-Saclay

Imagen | paologmb

Imagen | greg westfall.

Imagen | Marco / Zak

Imagen | Marc Lagneau