Los aranceles que nos va a poner Trump a Francia, Alemania, Reino Unido y España

Esta semana tras una resolución de la Organización Mundial del Comercio que declaraba ilegales las subvenciones a Airbus por parte de los países europeos, EEUU ha decidido poner aranceles sobre productos europeos. Esto sucede en un escenario de guerra comercial entre EEUU y el resto del mundo. No sólo con China, sino también con los países de la Unión Europea.

Los aranceles aplican a múltiples productos de países europeos, tras que la OMC permitiera a EEUU ponerlos por una valoración de 7.500 millones de dólares. Se espera que a España aplicaran unos mil millones de dólares (algo que no ha provocado alegrías en el gobierno ni en los productores agrícolas). Aplican a múltiples productos. El principal es a los aviones de Airbus, lo que es entendible, a los que se les aplica un 10% (Boeing reclamaba un 100%). Pero también a otros productos, principalmente agrícolas.

Pero para el Reino Unido verá el impacto en whisky y productos de lana escocesa, para Alemania café, productos agrícolas y maquinaria, para España distintos tipos de aceitunas, para muchos países europeos distintos tipos de queso, productos lácteos, carnes procesadas, licores, etc. Todo esto con aranceles al 25% y la lista completa se puede consultar aquí. Pero el resumen es que si exportas productos agrícolas a EEUU, es probable que vayan tener que pasar un fuerte arancel, lo que potencialmente reducirá la demanda.

Principalmente porque se considera que los préstamos concedidos a Airbus por parte de Europa se consideran ilegales, no sólo por las reglas de la OMC, sino también por el acuerdo entre la UE y EEUU de 1992 en el que se ponían fin a este tipo de ayudas a Airbus y Boeing. Las ayudas entre otros tendrían el objetivo del desarrollo del super avión A380 (que ha sido un fracaso comercialmente hablando).

The U.S. won a $7.5 Billion award from the World Trade Organization against the European Union, who has for many years treated the USA very badly on Trade due to Tariffs, Trade Barriers, and more. This case going on for years, a nice victory!