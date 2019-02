Cuando los bancos bloquean las cuentas por orígen

Este viernes hubo una de las primeras manifestaciones de ciudadanos chinos en España, en la que reclamaban porque a muchos clientes les habían bloqueado las cuentas sin aviso, hasta que presentaran la documentación pertinente sobre sus ingresos. Se habla de miles de afectados en la comunidad que supera los doscientos mil miembros por todo el país.

Esto ha provocado que precisamente en estas fechas que se celebra el festival de primavera o las festividades del año nuevo chino, les haya supuesto un inconveniente doble. Que nos bloqueen la cuenta es un inconveniente a cualquier ciudadano debido a lo mucho que usamos las tarjetas y las domiciliaciones bancarias, Además para los chinos es una época en la que culturalmente se hacen gastos más grandes, por un lado las ## comidas familiares y por otro se suele dar dinero en sobres a los niños o adultos jóvenes que no han finalizado sus estudios.

La obligación de conocer al cliente

Parte de la regulación bancaria es que los bancos conozcan a sus clientes, es decir, que sepan de dónde vienen los ingresos de los mismos. Hace unos años los bancos estuvieron pidiendo información a sus diversos clientes del origen de sus fondos, ya fueran nóminas pensiones, etc.

Esto viene de las políticas que se siguen en occidente de Know Your Customer (KYC), que hacen que últimamente suponga proporcionar mucha información a nuestro banco cuando abrimos una cuenta bancaria, entre otros, se puede pedir lo siguiente:

Empleo o Actividad laboral

Nombre de la empresa, año en el que se empezó a trabajar y salario anual

Posible residencia en el extranjero

Propósito de la cuenta

Preguntas sobre si vamos a realizar o recibir transferencias regulares del extranjero

Operaciones que realizamos habitualmente

Preguntas sobre obligación de tributar fuera de España

De hecho, como ha destacado algún medio, potencialmente esto nos puede pasar a cualquier ciudadano, independientemente de nuestra nacionalidad o actividad económica.

Hasta aquí es normal, todos hemos tenido que proporcionar algo de información a nuestra entidad bancaria, como mínimo el DNI o tarjeta de residencia, y a veces un largo formulario al respecto. Esto es normal, pero esta no ha sido el motivo por el que se han quejado.

El bloqueo de cuentas de ciudadanos chinos

Parece que en España desde la operación emperador se vigila especialmente a los ciudadanos chinos. En este caso una orden del ministerio de Economía levantó las alertas e hizo que alguna entidad bancaria bloqueara las cuentas de miles de ciudadanos chinos residentes en España. En este caso ha sido con una entidad concreta que afirma que está desbloqueando las cuentas a buen ritmo, pero ha habido más problemas con otras entidades anteriormente. Esta vez incluso se ha mencionado en los medios chinos.

Los ciudadanos chinos o de origen chino (alguno y de origen, y español de nacionalidad), han considerado que se trata de una medida racista, ya que se les han bloqueado las cuentas independientemente de que su operativa pueda levantar sospechas o no.

No voy a ser yo el que se dedique a defender a los intereses de los ciudadanos chinos, la embajada de la República Popular China ya se ha puesto en contacto con los distintos departamentos del Ministerio e incluso con el SEPBLAC, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, con el objetivo de evitar esto. Pero claramente me parece que bloquear sólo por la nacionalidad o por el origen es matar moscas a cañonazos y no la mejor manera de tratar a los clientes, la mayor parte de ellos que tiene un origen legal de su dinero.

Los mismos ciudadanos chinos no están acudiendo a asociaciones especializadas como Adicae, aunque sí me consta que están realizando reclamaciones a los bancos por su cuenta o a través de asesorías y gestorías de confianza, reclamando incluso los recargos a la Seguridad Social que han sufrido al no poder efectuar los pagos de las cuotas de autónomos.

Esperemos que las próximas actuaciones de prevención de blanqueo de capitales se hagan de un modo más discreto y efectivo, no sólo por el próximo colectivo al que le pueda tocar un problema, sino por el buen funcionamiento del país.

