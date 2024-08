Desesperado porque todos los pisos de Idealista tienen el precio inflado he cambiado de estrategia para buscar viviendas chollo

Vivimos en una época en la que los precios inmobiliarios están completamente disparados. Y las viviendas chollo no llegan a tocar los portales inmobiliarios como idealista o fotocasa.

Pero existen algunas estrategias para llegar a descubrir estos chollos que no aparecen en las webs de referencia. Sí, es menos cómodo que estar delante del ordenador pero cuando algo es menos cómodo lo hace menos gente y hay menos competencia, así que es una estrategia adecuada.

Las agencias

Muchas veces cuando llega un chollo a una agencia esta decide no ponerla en los portales web. ¿Por qué? Normalmente los chollos tienen alguna pega: es una herencia y hay que lidiar con mucha gente; hay un embargo que hay que levantar antes de la venta, etc. Y si simplemente se pone en idealista llegará mucha gente que luego no terminará el proceso, dándoles mucho trabajo.

Además la agencia tiene también su lista de clientes que suelen comprarles (inversores) y suelen reservan este tipo de viviendas para ellos. Siendo un particular que quiere una primera vivienda es complicado luchar contra ellos pero hay algunas cosas que se pueden hacer para estar en la lista blanca de las agencias.

Lo primero es visitarlas con los números muy claros e hipoteca preaprobada. Esto permite que las agencias sepan que no va a haber problemas con la operación llegado el momento. Segundo, hay que explicar bien a la agencia lo que queremos. Y tercero, hay que demostrar que tenemos paciencia si la operación es algo complicada o incluso que tenemos flexibilidad con la fecha de salida de los propietarios actuales.

Visitando varias agencias de una zona concreta con este plan es muy posible que alguna nos incluya en su lista de clientes a los que avisan en el caso de que aparezca una vivienda chollo que no van a colgar en los portales inmobiliarios. También puede facilitar que esto ocurra si se ofrece una comisión extra si se produce una venta a través de ellos.

Otras formas de lograr viviendas chollo

Existen otras formas de obtener viviendas chollo pero estos métodos son menos ortodoxos y desde luego más complicados que visitar a las agencias. Normalmente son estrategias que usan los inversores, con más tiempo disponible y cuya búsqueda suele ser más variada.

Se trata de lograr información de estos pisos de complicada venta, sobre todo herencias. Y para esto los mejor informados de una zona son los porteros y los bares. Visitar a los porteros de una zona, los que regentan los bares y ofrecer una gratificación (finders fee) por información puede funcionar.

Los precios de idealista no son los precios de venta

Eso sí, nunca hay que descartar los portales inmobiliarios. Si hay alguna vivienda que nos gusta pero que está fuera de nuestro alcance hay que estudiar bien los detalles. Un síntoma de que el precio es excesivo es si lleva mucho tiempo anunciada. Si se vende a través de agencia se puede ir a hablar con ellos a ver si ellos consideran que está fuera de precio de mercado y si hay algún problema por parte de los propietarios. A lo mejor nos sorprenden con información útil, como que por ejemplo el vendedor está maduro para aceptar una oferta a la baja.

Y si incluso el anunciante es un particular siempre se puede hablar directamente con él, con mucho tacto, ya que existe el efecto de dotación (la gente tiende a asignar un mayor valor a las cosas simplemente porque las poseen). Y nunca resignarse sin hacer una oferta formal y por escrito. Lo peor que puede pasar es que digan que no.