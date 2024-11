Esta inversión no la vimos venir: comprar un asiento VIP en palco del Bernabéu a 30 años

El Real Madrid ha creado un nuevo producto de inversión ¿inmobiliaria? Asientos VIP en un palco en el Bernabeu con reserva a 30 años. Hay que desembolsar 250.000 euros para poder reservar el asiento durante 30 años, según cuentan varios medios especializaos en fútbol. Además habrá que pagar una cuota anual por los asientos, se habla de una cuota de unos 21.000€ adicionales anuales.

Es decir, pagamos el derecho de reserva al asiento. Además tendremos que pagar una especie de pase anual. Se ponen en venta 300 de estos asientos, por lo que habrá unos 75 millones de euros de ingreso por esta venta. Eso le puede dar al Madrid para algún que otro fichaje esta temporada.

Los asientos de lujo del Bernabeu

Los asientos estarán situados en una zona del Bernabeu con excelentes visibilidad del campo. En teoría son mejores que los reservados para familiares de los propios jugadores. Por lo demás que conocemos parece que ofrecerán aparcamiento a sus propietarios y otras ventajas (catering, etc). La cuota daría acceso no sólo a los partidos de fútbol, sino demás eventos (como conciertos).

A partir del quinto años esa reserva VIP se podría traspasar o devolver al propio Real Madrid. De momento se pondrán 300 asientos, pero algunas fuentes estiman hasta 3.000 asientos de ese tipo si llegara a tener éxito esta iniciativa. Si los van proporcionando poco a poco, eso podría hacer que el Real Madrid pueda obtener ingresos extras para fichajes periódicamente.

En la web del propio Real Madrid no hay un detalle sobre estos en concreto (si sobre las entradas VIP del club blanco). El autor de estas líneas ha intentado obtener más información por parte del Club sin mucho éxito.

¿Se puede rentabilizar esta inversión? Está difícil

¿Es posible rentabilizar esta inversión? Tengamos en cuenta que lo que ofrece el club es una pre-reserva. Si además hay que pagar 21.000€ al año, los 250.000€ no son lo más importante. Habrá que abonar 630.000€ más a lo largo de los 30 años, más lo que se incremente el coste por la inflación (especialmente cuando incluye otros servicios como catering).

Es decir, es posible que algunos puedan traspasar su “propiedad” o “derecho” pasados cinco años, pero si el club va añadiendo asientos de este tipo y aumentando la oferta, es poco probable que estos asientos aumenten de precio. Tendría que aumentar más la demanda que la oferta (aunque seamos claros, el Real Madrid tiene gente muy buena para estas cosas).

Además hay que tener en cuenta de que en caso que estemos pensando por el tema de hacer networking, tienen dos opciones.

La primera es que sea al menos necesario dos, para poder invitar a alguien a ver el partido con el aficionado. Eso duplica el coste de la inversión y por tanto el beneficio que potencialmente necesitemos obtener del mismo.

La segunda opción es que queramos hacer networking con los otros asistentes, pero eso no garantiza nada. Puede que estén interesados en comprar por ver el fútbol que no les interese nada de lo que vendamos o que ni siquiera nos podamos comunicar bien con ellos (por falta de idioma común) o incluso podría ser peor, que haya una mayoría de vendedores en esa misma situación que acaben asustando a los pocos compradores.

No obstante, es cierto que hay pocas oportunidades como esta. Por ejemplo puede que algunas empresas lo vean como una oportunidad de que los comerciales agasajen a su clientes y cuando no, premiar a los trabajadores. Ahí puede que haya una oportunidad interesante para algunas empresas en invertir en estos asientos, porque, recordemos que no son asientos cualquiera.