Esto no es USA. Por qué los trabajadores de Suecia odian a Elon Musk hasta el punto de un boicot total a Tesla

Se acabó. Los 120 mecánicos de Tesla Service de Suecia llevan en huelga desde el pasado 27 de octubre debido a que Tesla se resiste a firmar un convenio colectivo con sus trabajadores. Llevan cinco años intentando que se firme y han dicho basta.

Y es que Suencia (y Europa) no es USA. Allí es bastante común que las empresas se resistan con uñas y dientes la sindicación de sus trabajadores pero aquí las cosas no funcionan así y las imposiciones culturales no funcionan. Al igual que las empresas americanas tragan con las draconianas normas chinas cuando quieren hacer negocios allí (y Tesla lo hace) en Europa hay que cumplir las normativas y tradiciones.

En Suecia odian a Elon Musk

En Suencia el 90% de los trabajadores están cubiertos por convenios colectivos. Y los mecánicos de Tesla están hartos de no lograr algo que se considera normal y habitual para una gran empresa.

Pero lo espectacular de esta huelga es que otros sectores se están sumando. Por ejemplo el del transporte. Los estibadores de los principales puertos de país (Malmö, Gotemburgo, Trelleborg y Södertälje) llevan desde el lunes bloqueando la entrada de los coches Tesla a Suecia.

Por otro lado la empresa Elektrikerna va a dejar de mantener los supercargadores de Tesla. Si se estropean no habrá servicio. Y también hay persona de limpieza de las estaciones Tesla que se sumará al paro próximamente. Y los taxistas dicen que no habrá más pedidos a no ser que firmen el convenio. Parece que todo el mundo en Suecia se está poniendo en contra de Elon Musk.

Más países podrían sumarse a la fiesta

En Noruega ya coquetean con boicots a la marca. Y en Alemania los sindicatos de la factoría de Tesla llevan tiempo preocupados por las condiciones laborales, aunque la empresa intenta compensar con subidas salariales.

Si se esto se extiende por toda Europa, justo cuando parece que las ventas de eléctricos despegan y los coches chinos intentan entrar en nuestro mercado podría ser una oportunidad perdida para Tesla. Una oportunidad de ser la merca de referencia de coches del futuro (y no solo de eléctricos).

Está en el manual de cualquier empresa que los conflictos no escalen a otros sectores o incluso a otros países. Pero el estilo arrogante y nada convencional de Elon Musk, que tan bien le ha funcionado en el pasado, en esta ocasión podría pasarle factura. Veremos si logra salir de esta.