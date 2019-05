En Japón quieren que la jubilación sea los 75, o incluso más

¿Te imaginas jubilarte a los 75? En España lo habitual es que una persona se jubile tan pronto le sea posible, al menos tan pronto le sea posible hacerlo sin perder dinero. Pero una vez una persona ha alcanzado la edad en la que puede jubilarse con la máxima pensión que le es posible, optar por hacerlo. En cambio en Japón el gobierno quiere incentivar que la gente se jubile a los 70, los 75 o incluso más.

Esto se debe a que Japón es el país más envejecido del mundo por un lado pero por otro a que la esperanza de vida se sigue incrementando sin parar. Para poder mantener las pensiones en Japón se están planteando unas medidas bastante extremas.

Un país cuya población se reduce

Japón es el país más envejecido del mundo y aquel que tienen mayores expectativas de ir envejeciendo. Además tiene una de las esperanzas de vida más altas del mundo, tanto hombres como mujeres. De hecho, se espera que su población disminuya n tercio de aquí al 2060. Es decir, es un país que tiene un serio problema para pagar las pensiones de sus jubilados.

En Japón hace varios años que se está subiendo la edad de jubilación. En los últimos años la edad media de jubilación ha pasado de 60 a 62 años. No obstante, **los planes del primer ministro Shinzo Abe parece que van a mucho más. **

Lo que se pretende es que aunque se pueda cobrar la pensión a partir de los 65, incentivar a los trabajadores a que no lo hagan o al menos no lo hagan completamente hasta los 70, o incluso los 75. Esto no es tan raro, cualquiera que haya estado en Japón seguramente ha visto a personas de edad bastante avanzada trabajando, ya sea en un 7-Eleven, vendiendo recuerdos a los turistas o incluso limpiando (por poner ejemplos reales que he visto cuando visité ese país). Pero también hay mayores de 70 trabajando en tiendas o incluso en fábricas. Es cierto que muchos lo hacen por necesidad, pero no es lo que se busca a partir de ahora.

Respecto a las condiciones físicas hay incluso médicos que opinan que los japoneses llegan a los 65 en mucho mejores condiciones que sus antepasados y que la idea de jubilarse a los 65 está desfasada, por lo que es mejor que las personas sigan trabajando en vez de no hacer nada.

El retraso en la edad de jubilación no es la única opción que se toma en Japón, sino que también está incrementando las facilidades a la inmigración, en el que era uno de los países más difíciles de inmigrar del mundo.

Impacto de trabajadores pasados los 65

Poco se habla del impacto que puede significar tener trabajadores cuya edad pase los 65 años. Alguna empresa que los ha contratado ya, hablan de una menor productividad, por lo que tienen que ofrecer sueldos más bajos. Tampoco los pueden tener en actividades que demanden mucho físico.

Por otro lado, los ascensos tendrán que dejar de ser por años de dedicación a la empresa como lo eran tradicionalmente y serlos por méritos y capacidades. También hay que tener en cuenta que es posible que las empresas se vuelvan menos creativas y más conservadoras.

Por otro lado, tener a más trabajadores mayores podría ser beneficioso a la hora de formar, servir de referente y dar consejo a los empleados más jóvenes, ya que les pueden transmitir más conocimiento, seguramente siendo más pacientes. Es decir, que si se enfoca correctamente no es necesariamente malo para la empresa.

¿Veremos medidas de este tipo fuera de Japón?

¿Veremos este tipo de medias en España u otros países? Creo que la respuesta es que sí, aunque quizás no de un modo tan exagerado, ya están llegando. Se pretende que en 2048 la edad de jubilación media en España sea de 65,5 años, que aunque puede parecernos mucho será de 64,5 años en el 2027. Actualmente es de 62,7 años, debido a que muchos funcionarios se jubilan a los 60, sino por la seguridad social sería a los 63 años de media.

De hecho la edad de jubilación será de 67 en el 2027, 65 para aquellos que hayan cotizado 38,5 años. Es decir, actualmente en España ya estamos retrasando la edad de jubilación, sólo hay que proporcionar incentivos para que aquellos que desean seguir trabajando o se lo están pensando, puedan seguir haciéndolo. De hecho hay quién afirma que prefiere seguir trabajando.

Pregunta a los lectores ¿seguirían trabajando si tuvieran incentivos adecuados pasada la edad mínima para jubilarse?

En El Blog Salmón | Así son las finanzas de los jubilados en España, Así ha sido la evolución de las jubilaciones en los últimos diez años en España, Vuelven las hipotecas inversas, ¿esta vez para quedarse?

Más información | Japan Times

Imagen | Presidencia de la República Mexicana

Imagen | MShades

Imagen | matteoartizzu