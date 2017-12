Así son las finanzas de los jubilados en España

Recientemente se publicó el Barómetro VidaCaixa titulado "Retrato de un jubilado español" en el que se analiza el perfil de los jubilados españoles. La información que nos proporciona es muy interesante y nos permite descubrir cómo son las finanzas de los jubilados en España.

Partimos de la base de que el 83% de estos jubilados se jubiló entre los 60 y los 65 años y sólo un 6% lo hizo más tarde de esa edad. La edad media de jubilación en nuestro país es 62,5 años. En el universo de individuos entre 65 y 77 años, el 76% están jubilados.

¿Cuánto cobran al mes? ¿Dependen exclusivamente de la pensión pública o tienen ingresos alternativos? ¿Han llegado con ahorros a la jubilación? ¿Están contentos? ¿Qué nos aconsejan? Estas son solo algunas de las preguntas a las que da respuesta el informe y que a continuación analizaremos.

¿Cuánto cobran al mes?

Aunque la media de ingresos por hogar de nuestros jubilados es de 1.758 euros, la situación económica de estos es muy dispar, de forma que:

Un 32% vive en un hogar con unos ingreso superiores a los 2.000 euros al mes.

Un 45% percibe entre 1.000 y 2.000 euros mensuales.

Un 18% dispone de menos de 1.000 euros cada mes.

En el 50% de los casos solo una persona en el hogar es quién aporta la totalidad de esos ingresos, mientras que en el 42% de los casos son dos las personas que aportan.

¿Dependen exclusivamente de la pensión pública o tienen ingresos alternativos?

Como es de esperar, la pensión pública es la principal fuente de ingresos de nuestros jubilados. En concreto, en el 99% de los casos. Sin embargo, el 39% de estas personas han hecho bien los deberes y eso les permite percibir un ingreso extra además de dicha pensión.

Los planes de pensiones, a pesar de sus innumerables inconvenientes, son el producto financiero estrella para generar ese ingreso extra (58% de los casos). Le siguen, por este orden, las cuentas de ahorro (46%), las acciones, bonos y obligaciones (29%), los fondos de inversión (22%), los depósitos (19%) y los seguros de ahorro (11%).

Resulta interesante también el hecho de que el 12% de nuestros jubilados cobra más de una pensión, siendo la de viudedad, percibida por un 10% de estas personas, la más habitual. Además, la pensión por incapacidad la cobran un 7% de los jubilados y un 3% cobran alguna de otro país.

A la pensión pública y los ingresos alternativos comentados se suman en algunos casos ciertos ingresos de origen privado que tiene como origen el propio ahorro. En concreto, el 27% de los jubilados españoles se retiran del mercado laboral con un colchón de seguridad en forma de ahorro generado durante su vida laboral.

Por otra parte, un 15% de los jubilados recibe ingresos mensuales procedentes de bienes inmuebles, es decir, rentas procedentes de alquileres. Además, el 7% ha recibido alguna herencia y solo un 5% dispone de ahorro generado a través de un plan de empresa pero hasta un 30% combina el plan colectivo con uno individual, según señala el informe.

¿Y están contentos? ¿Qué nos aconsejan?

No nos quedemos solo con las cifras económicas. La felicidad no depende al cien por cien de las finanzas y por eso es importante preguntarse si nuestros jubilados están contentos con su situación. El 65% de los jubilados en España asegura haberse adaptado sin problemas a esta etapa vital, pero este no es el único dato interesante, como se observa en la siguiente imagen.

Aunque nuestros jubilados están contentos con su situación y consideran que su jubilación está siendo exactamente igual que como se la habían imaginado, a un 35% de ellos le ha resultado más complejo de lo que creía adaptarse a esta nueva etapa.

El principal consejo que nos dan es que calculemos bien la pensión pública que vamos a percibir y que ahorremos (70%), y cuanto más mejor, ya que el porcentaje de ingresos en la jubilación respecto a los ingresos que se tienen como trabajador en activo se sitúa actualmente en torno al 80%, haciendo que el retiro represente una importante pérdida repentina de ingresos.

Por esta razón, disponer de ahorros privados es la mejor forma de afrontar con éxito nuestra jubilación. Aunque cuatro de cada diez jubilados aseguran haber ahorrado lo suficiente como para no preocuparse por el dinero, el resto considera que los ahorros no han sido suficientes.

Entre otros consejos, creen que es importantísimo también estimar los costes que se tendrán en esta etapa (62%), planificar con ayuda de un asesor el ahorro que será necesario (56%) o empezar a vivir con un presupuesto menor antes de jubilarse (49%). El consejo que menos dan (36%) es posponer al máximo la edad de jubilación para ahorrar más.

