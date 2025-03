Si ya le cuesta a la gente entender el concepto de tasa marginal en el IRPF, el Reino Unido lo ha complicado más aún

El concepto de tasa marginal del IRPF no lo entiende mucha gente. Los saltos de tramo del IRPF para mucha gente implican ganar menos dinero. Pero no es así. El diseño del IRPF se hizo muy cuidadosamente, para que en cada aumento bruto de sueldo de un trabajador siempre implique un aumento de sueldo neto.

Así, los tramos del IRPF, tanto en España como en cualquier país, van grabando los distintos tramos del sueldo. Por ejemplo, si un país tiene un tramo del 20% del IRPF para los primeros 20.000 euros y otro tramo del 40% para todo lo que supere los 20.000 euros y el sueldo del trabajado es 30.000 euros, pagará de impuestos el 20% de los primeros 20.000 euros y el 40% de los 10.000 euros siguientes (en total 4.000 más 4.000 euros, es decir 8.000 euros de impuestos).

Mucha gente piensa que un salto de tramo es problemático, pues creen que el tipo marginal afecta todos los ingresos. En el ejemplo anterior si un trabajador pasara de un suelo de 19.000 euros a 21.000 euros en la realidad pasaría de pagar 3.800 euros (el 20% de 19.000 euros) a 4.400 euros (el 20% de 20.000 euros más el 40% de 1.000 euros). Pero alguna gente piensa que pasaría de pagar 3.800 euros a pagar 8.400 euros (el 40% del total de 21.000 euros), lo cual no es correcto.

El tipo marginal es simplemente el porcentaje de impuestos que se paga por el último euro del sueldo, y no tiene que ver con el tipo medio de IRPF que se paga sobre el total. El diseño del IRPF es así para estimular los aumentos de sueldo y que no haya efecto barrera: cualquier aumento de sueldo bruto implicará un aumento de sueldo neto.

Sin embargo en el Reino Unido parecen haberse olvidado de esta regla de oro en el diseño del IRPF con su programa de ayudas para el cuidado de hijos.

El diseño de las ayudas del Reino Unido para el cuidado de hijos tiene un límite estricto en el salario de los receptores: las 100.000 libras al año. Esto hace que si una familia con dos hijos que recibe estas ayudas pasa de ganar 99.999 libras al año a 100.000 libras al año pierda alrededor de 20.000 libras después de impuestos.

Economists: people don't understand marginal tax. If your tax rate increases above £100,000, you don't suddenly lose money when you earn £100,001



UK tax system: hold my beer pic.twitter.com/gBKZcmv3vy