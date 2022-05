Sin luz, sin gasolina, sin medicina: Sri Lanka es el ejemplo extremo de un país que se hunde por la crisis energética

Que el 2022 puede ser un año de crisis todos lo tenemos claro, los ingredientes están ahí: alta inflación, problemas con los suministros globales, crisis energética, guerra en el este de Europa... pero algunos países llevan la delantera: Sri Lanka está a punto de colapsar, sin ir más lejos.

Sri Lanka es un país asiático con una historia convulsa desde su independencia parcial en 1949 y total en 1972. Una guerra civil que duró 25 años y terminó finalmente en 2009. Y ahora, apenas una década después, su primer ministro presenta un escenario económico apocalíptico.

El nuevo primer ministro no quiere poner paños calientes y toma el timón presentando unas cuentas absolutamente disparatadas, que no hacen más que mostrar el colapso ante el que están.

1. The next couple of months will be the most difficult ones of our lives. I have no desire to hide the truth and to lie to the public. Although these facts are unpleasant and terrifying, this is the true situation. #SriLankaEconomicCrisis