Sectores contracíclicos en los que invertir si la economía se va al garete

Existen negocios a los que les va bien cuando al resto les va mal, aunque no les suele ir muy bien cuando la economía va mal. Se les suele conocer como negocios o sectores contra cíclicos, es decir que van al revés que el ciclo económico de expansión y recesión. Si estuviéramos a las puertas de una crisis económica y bursátil, como podría sugerir la caída a casi cero de la cotización de algunas criptodivisas, eso podría suponer que estos sectores podrían tener un comportamiento muy interesante en los próximos meses y años.

En general existen tres tipos de sectores con respecto al ciclo, a los que no les afecta o neutrales, los que siguen el ciclo o pro cíclicos y los contra cíclicos, que van al revés.

Ejemplos de empresas procíclicas serían los fabricantes de coches, las aerolíneas, las cadenas hoteleras, la banca, la restauración y algunas tecnológicas, que incrementan sus ventas cuando la economía sube como la espuma. Un ejemplo de una empresa neutral al ciclo serían las de suministro de agua y electricidad, así como las cadenas de supermercados como Walmart o Carrefour.

El ciclo económico

Tradicionalmente se considera que la economía funciona a base de ciclos de expansión y recesión. Estos ciclos implican cuatro fases. El auge en el que aumenta la demanda de crédito y esta aumenta la demanda interna a su vez.

A esta fase sigue el estancamiento o meseta, en la que se estabiliza la demanda y se encuentra un equilibrio, mientras que se va estrangulando el crédito puestoa a disposición de los agentes para invertir o consumir.

La fase de recesión es una en la que cae el PIB durante dos trimestres consecutivos. La producción baja y empieza a haber problemas de solvencia en familias y empresas. Estas se tienen ver forzadas a ser más eficientes si quieren sobrevivir.

En la última fase de recuperación, las empresas se han reestructurado y mejorado su productividad. Las políticas contra cíclicas (monetaria y fiscal) empiezan a tener efecto y se van desarrollando nuevos negocios.

Sectores contra cíclicos

Pensemos ¿qué hace la gente cuando tiene poco o menos dinero? Normalmente se suele optar por dejar de comprar, lo que nos empuja a alargar la vida de lo que tenemos, y por tanto a repararlo, o comprar versiones de bajo coste si no tenemos alternativa. Es decir, tenemos correlación negativa con el ciclo, esto es algo que se ha estudiado en detalle para diversas industrias.

¿Qué sucede? En estos momentos triunfas las empresas que reparan, en vez de arreglar. Tenemos entonces a los talleres mecánicos y tiendas de reaparición de ropa y calzado. Pero esto también puede ser reparación de bicicletas, como un caso en Argentina. También tenemos entonces a los proveedores de estos negocios, como las empresas que fabrican componentes para reparaciones.

También hemos mencionado la restauración, pero hay distintos niveles de precio y servicio a los que se dirigen las empresas de restauración. Podemos ir a un elegante restaurante italiano, a una cadena intermedia o a una cadena de comida rápida que ofrece el servicio de bajo coste.

Anteeriormente hemos afirmado que los fabricantes de automóviles suelen ser pro cíclicos, esto puede tener matices. Tendríamos la excepción en aquellos que fabrican vehículos pequeños y baratos, como puede ser el caso de algunos europeos y asiáticos.

También está el entretenimiento barato, si no podemos pagar el paquete de viaje. Tal vez este año no nos podamos pagar una o dos semanas en la playa, pero puede que sí podamos pagarnos una barbacoa barata con la que disfrutar de nuestra casa. En lo que respecta al turismo, los sitios de proximidad y turismo nacional suelen subir cuando se incrementa el turismo así como los destinos de menor coste. Puede que no nos podamos permitir ir a a las Maldivas, pero sí unos días en un apartamento de Benidorm.

No es fácil encontrar negocios y sectores contra cíclicos en los que invertir, tampoco es fácil saber exactamente en qué fase del ciclo económico estamos. Pero sí es cierto que se pueden conseguir buenas rentabilidades cuando conseguimos acertar en la inversión respecto al ciclo, muchas veces por pura suerte.

Pregunta a los lectores ¿qué negocios contracíclicos conocen y cómo invertir en ellos?