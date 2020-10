¿Qué tendría que hacer España para atraer a teletrabajadores?

Esta semana nos hemos enterado que Microsoft planea que buena parte de sus empleados teletrabajen, de forman indefinida, si quieren y si es aprobado por sus responsables. Obviamente no todos los empleados podrán hacerlo. Por ejemplo los que necesiten utilizar los laboratorios de hardware. Otros trabajadores podrán tener un 50% de teletrabajo en sus oficinas.

Microsoft no es la única empresa que se va a lanzar a tener teletrabajadores. Según el fundador y CEO de Facebook Mark Zuckerberg, quieren que Facebook sea la empresa más avanzada en teletrabajo del mundo. Otras empresas más pequeñas y modestas están adoptando el teletrabajo como algo normal. Esto sucede en todo el mundo, por ejemplo ahora hay un problema con las oficinas vacías en Tokio, Hong Kong o Singapur. Todo esto viene derivado de la pandemia de la COVID-19, pero parece que el teletrabajo ha llegado para quedarse. Estos teletrabajadores son los ganadores de la recuperación en forma de K que algunos consideran que está sucediendo ahora mismo.

Eso significa, que, en los próximos años va a haber miles de personas que puedan elegir otro país para teletrabajar. Ya sea porque les gusta el estilo de vida, el clima, la gastronomía etc. Algunos de ellos vendrán de empresas con buenos sueldos, lo que es un jugoso pastel para la economía del país si alguien decide abandonar por ejemplo la lluvioso Seattle o la cara Nueva York para pasar a vivir en la costa mediterránea por ejemplo.

Pero esto es una carrera, no sólo entre las distintas ciudades y regiones españolas, como es el caso de Canarias, Motril o El Puerto de Santa María, sino también entre los distintos países europeos. Estonia y Croacia ya están compitiendo por los teletrabajadores. Es decir, ya llegamos tarde porque aquí se está planteando. Eso sólo en el contexto europeo. Seguramente otros muchos países ya están pensando cómo atraer a teletrabajadores dentro de sus fronteras. EEUU podría ser una excepción si vuelve a ganar Trump.

¿Cuál será el mejor modo de traer a teletrabajadores dentro de nuestras fronteras?

Bien, pensemos en lo que va a suponer esto:

La pandemia tendría que estar controlada , nadie va a venirse a vivir a España mientras que el problema siga en marcha.

, nadie va a venirse a vivir a España mientras que el problema siga en marcha. Es necesaria una conexión a internet de última generación en prácticamente cualquier lugar. No vamos a poder llenar un pueblo de Soria si no hay disponible fibra óptica. En los últimos años se ha hecho un fuerte esfuerzo por parte de las empresas en invertir en fibra óptica en muchas ciudades pequeñas y medianas a parte de las grandes capitales.

en prácticamente cualquier lugar. No vamos a poder llenar un pueblo de Soria si no hay disponible fibra óptica. En los últimos años se ha hecho un fuerte esfuerzo por parte de las empresas en invertir en fibra óptica en muchas ciudades pequeñas y medianas a parte de las grandes capitales. Es necesario un visado especial para personas en esta situación, que sea rápido y fácil de conseguir. No podemos ahogar en la burocracia a quien quiera venirse aquí a trabajar desde casa y disfrutar del país.

para personas en esta situación, que sea rápido y fácil de conseguir. No podemos ahogar en la burocracia a quien quiera venirse aquí a trabajar desde casa y disfrutar del país. Es necesario poder hacer trámites con la administración en inglés , al menos los más básicos. No podemos suponer que todo el mundo habla castellano y menos todavía para entender el rebuscado lenguaje administrativo. Además los trámites tendrán que poderse hacer digitalmente dentro de lo posible.

, al menos los más básicos. No podemos suponer que todo el mundo habla castellano y menos todavía para entender el rebuscado lenguaje administrativo. Además los trámites tendrán que poderse hacer digitalmente dentro de lo posible. El marco fiscal tiene que ser adecuado. Estas personas pueden elegir cualquier país, no pueden sentir que se les está robando por parte de la administración tributaria correspondiente.

Los teletrabajadores seguramente querrán vivir en aquellas zonas que actualmente reciben turismo. Es decir, pensemos en ciudades y playa, alguno habrá, pero pocos van a estar interesados en vivir en un pueblo pequeño sin mucho que hacer o sin servicios. Pensemos un poco en aquellos extranjeros que se jubilaron dentro de nuestras fronteras, casi todos optaron por zonas de costa.

Aunque la sanidad pública tiene buena fama, la educación en España no la tiene. Si tienen hijos lo van a considerar, por lo que será necesario mejorar los resultados en el informe PISA , así como la enseñanza del inglés, matemáticas y nuevas tecnologías.

, así como la enseñanza del inglés, matemáticas y nuevas tecnologías. España ya es un país bastante seguro, por lo que este punto no es lo que nos debe preocupar. No obstante no se puede descuidar la seguridad ciudadana.

Por último, una vez tengamos todos los puntos anteriores, ya será el momento de tener una campaña publicitaria destacando nuestros puntos fuertes. El clima, la seguridad, gastronomía, estilo de vida, paisajes naturales, ocio y tiempo libre, etc. No obstante si lo que dedicamos es a publicitar las bondades del teletrabajo para que se enfrente a una burocracia en papel que tarde meses en decirles si se pueden mudar o no a España, que necesiten contratar a traductores y abogados para cualquier trámite menor y se les ahogue en impuestos, sólo creará frustración y mala fama mientras deciden ir a otro país.

Pregunta a los lectores. ¿Qué creen que debería hacer su país para atraer a teletrabajadores de todo el mundo?

