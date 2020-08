Cambiar el modelo productivo está bien, pero el turismo es necesario

El PIB ha caído un 18,5%, la mayor destrucción de la economía de la OCDE o de la Unión Europea. En parte es por nuestra fuerte dependencia del turismo cómo país, ante lo que se han lanzado voces que debemos de cambiar el modelo productivo. Que debemos de buscar otro modo de buscarnos la vida. Así que mandemos a los turistas a casa, que inmediatamente recuperaremos nuestras ciudades y nos dedicaremos a algo en lo que ganaremos más y dejaremos de ser un país de camareros.

En realidad esto no es así, no funciona así y es un modo de pensar extremadamente peligrosos para los millones de personas que en España dependen del turismo internacional.

El turismo es nuestra ventaja competitiva

Si hubo un país hecho para el turismo es España. Está bastante cerca de países desarrollados como Francia, Alemania, Reino Unido, el Benelux, Suiza, Irlanda y Escandinavia, por lo que venir aquí no suele suponer un problema para ellos gracias a las aerolíneas de bajo coste, o incluso por carretera o ferrocarril.

España tiene un clima cálido y seco la mayor parte del año, por lo que ofrece un clima ideal para disfrutar de la playa. Para aquellos que quieren un turismo que no es de playa, existen decenas de ciudades históricas y pueblos pintorescos o montañas en las que recorrer senderos. Además nuestra naturaleza no es abundante en especies venenosas o enfermedades endémicas. Todo muy instagrameable, incluso hay chinos que hacen sus fotos de preboda en España por sus escenarios históricos, muchos de ellos protegidos con fuertes leyes, no sólo por conservar el patrimonio, sino por conservar su atractivo turístico.

Adicionalmente nos hemos esforzado mucho en ser los mejores del mundo. La hostelería ofrece precios más baratos muchas veces que a los vecinos, pero no es sólo eso. Podemos ofrecer un modelo eficiente en coste en Benidorm o un modelo lujoso en Marbella. ¿Vienen los turistas que no hablan español? Aprendemos suficiente inglés para atenderlos y rotulamos en inglés ¿Se impone de moda mostrar las fotos de las vacaciones y las comidas? Tenemos muchas escuelas de hostelería donde se cuida la presentación y se reforman los restaurantes y se decoran con las últimas tendencias ¿La gente tiene menos tiempo en sus vacaciones? Con los trenes de Alta Velocidad se llega en poco tiempo a muchos rincones de la península ¿Se descubre petróleo en Canarias? Se decide no explotarlo para no perjudicar al turismo ¿Surge el turismo chino? Comenzamos a adaptarnos a sus sistemas de pago móviles.

Tenemos una infraestructura diseñada para traer a millones de personas todos los años, alojarlas, alimentarlas y entretenerlas. Las discotecas de Ibiza atraen a los mejores DJs del mundo, pero la vida nocturna es abundante en casi cualquier lugar. Todo ello en uno de los países más seguros del mundo, al menos en crímenes violentos. Además el país es estable. No tenemos graves conflictos con otras naciones y la membresía de organizaciones internacionales proporciona un marco estable. No sólo tenemos las condiciones adecuadas, también las hemos explotado muy bien, tanto por el sector privado como por el público.

De hecho el modelo de turismo de España es un modelo de estudio por el de otros países. Cuando lo haces bien te quieren copiar, cuando lo haces mal no.

Un cambio de modelo productivo llevará al menos 10 años, y hacen mucha falta los ingresos del turismo

Un cambio de modelo productivo no es algo que pueda hacerse de un día para otro. Los que afirman que se debe de cambiar el modelo productivo lo dicen como si fuera posible hacerlo muy fácilmente. No nos vamos a convertir en un Silicon Valley de energías alternativas de un día para otro. No vamos a ponernos a producir software, motores de aviones, coches eléctricos y producciones audiovisuales para plataformas de streaming en dos días. Especialmente capitaneados por aquellos políticos que afirman que es fácil, pero en la práctica nunca han pasado por una empresa puntera y sus investigaciones se han centrado en las revoluciones populistas de Latinoamérica, no en la historia de Silicon Valley o en el desarrollo de Corea del Sur o lugares como Shenzhen.

Un cambio de un modelo productivo requiere una visión de estado a largo plazo, por lo que debería ser inmune al vaivén político. Tendría que ser una apuesta entre los principales partidos, independientemente de su color, de modo que en caso de un cambio de gobierno, las líneas maestras del plan siguieran adelante. Sin una visión a largo plazo, no es posible un cambio de modelo productivo. Sin una voluntad de que los cambios sigan adelante cuando en el poder estén los otros, todo son palabras vacías.

Para hacer un cambio de modelo productivo son necesarios los ingresos del turismo. Cuando un turista viene y consume, paga impuestos, ya sean sobre la cerveza que se está bebiendo como indirectamente de las cotizaciones sociales del camarero que se la ha traído. Nada más comprar el vuelo tiene que pagar tasas de gestión aeroportuaria, y seguramente el queroseno que cargue el avión a la vuelta tendrá impuestos. Estos impuestos se pueden invertir en estado del bienestar, pero también en I+D, contratos decentes a los investigadores, aceleradoras de empresas, infraestructuras que puedan faltarnos, etc. El sector privado también transfiere las rentas del turismo a otros sectores. Quizás la dueña del bar pueda pagar gracias a los turistas las clases particulares de robótica que su hijo quiere y que en el futuro le ayudarán a montar una pequeña startup de componentes. No vamos a cambiar el modelo productivo sin unos ingresos del turismo.

Aparte esta la transferencia de conocimiento entre industrias. Seguramente el aeropuerto de Teruel y su exitoso modelo enfocado a dar servicios a empresas no hubiera sido posible sin el fuerte tráfico aéreo que las aerolíneas que traen a turistas que necesitan personal de tierra y mecánicos.

Un cambio de modelo productivo no es la solución a nuestros problemas

Tenemos una de las mayores tasas de desempleo de la OCDE, y parece que tras la pandemia vamos a tener la más alta. Todas estas personas necesitan una solución al empleo ya, y el turismo es más fácil que un quimérico nuevo modelo productivo dentro de diez años. Muchas personas no tienen la formación adecuada, ni la van a conseguir a partir de cierta edad. Además tenemos muchas personas que directamente ya sabemos que no van a ser ingenieros aeroespaciales. No me parece mal tener un modelo productivo que aprovechando las condiciones actuales pueda ofrecerles un empleo a estas personas.

Una reindustrialización no cubriría los empleos del turismo. Siempre se dice que es necesario un cambio de modelo productivo y una “reindustrialización”, pero lo cierto es que la industria nunca ha sido la mayor fuente de empleo de nuestro país y que las nuevas tecnologías hacen que cada vez sean menos necesarios los empleos en la industria, dado que las máquinas cada vez hacen más cosas.

Eso ya lo hemos tratado con más detalle aquí, pero el resumen es que ni en los últimos 50 años la industria ha sido la mayor parte del empleo ni la tendencia, salvo en países en vías de desarrollo, está en que aumenten los empleos derivados de la industria. Si es cierto por otro lado que buena parte de nuestros problemas se solucionarían con más empleo y que hace tiempo que se planteó un modelo de servicios avanzados que ningún gobierno ha intentado conseguir, pero eso es otra historia y será contada en otra ocasión.

