Musk ha decidido intervenir en política. Los consumidores reaccionan rechazando los Tesla

Tesla vendió menos coches en 2024 que en 2023. Por primera vez el fabricante que parecía imparable se frena. Parece que la decisión por parte de su CEO y principal accionista de apoyar a Donald Trump así como apoyar a varios líderes de derechas europeos está afectando a las ventas de Tesla. No se trata de una idea, es que el proceso puede que se esté acelerando.

Elon Musk, CEO de Tesla, ha expresado públicamente su apoyo al presidente Donald Trump y ha asumido un papel activo en la administración de este. Esta implicación política ha generado reacciones diversas entre los consumidores. Por un lado, algunos valoran su liderazgo y visión empresarial; por otro, hay quienes se sienten incómodos con sus posturas políticas y prefieren distanciarse de la marca.

Desde el supuesto saludo nazi por parte de Elon Musk en Washington, los consumidores europeos están rechazando más los Tesla con más fuerza. Las tiendas de Tesla están siendo vandalizadas y se organizan protestas. En Europa no se puede jugar con gestos que puedan tener doble sentido.

Los consumidores europeos están dejando de comprar Teslas

En los últimos meses, Tesla ha experimentado una disminución notable en sus ventas en Europa. Es cierto que coincide con el cambio de modelo del Tesla Model Y, pero el impacto parce más grande que el cambio de modelo.

Empecemos por Alemania, donde las ventas cayeron un 59,5% en enero de 2025 en comparación con el mismo mes del año anterior. Por ejemplo la farmacéutica alemana Rossmann ha decidido no adquirir más vehículos Tesla para su flota corporativa tras el apoyo público de Musk a Trump. Es cierto que apenas son 35 unidades de una flota de 800 vehículos. Pero no deja de ser un ejemplo de como una marca que antes quería que se le relacionara con la empresa innovadora, deja de querer que esto suceda.

Pero no sólo en Alemania, en otros muchos países europeos se está reduciendo las ventas de Tesla. En Reino Unido, en Francia, en Países Bajos, en Noruega, en España, en Dinamarca y en Portugal entre enero de 2024 y enero de 2025 se redujeron de media un 47,5%. En Reino Unido es donde menos, un 18,2%, pero un estudio en el Reino Unido reveló que el 60% de los compradores británicos de vehículos eléctricos no consideraban a Tesla como opción debido a la asociación con Musk. En Francia han bajado un 63%. ¿El país dónde la caída de las ventas ha sido mayor? En España, un 75,4%.

En una encuesta hecho por Reuters los consumidores suecos han pasado de tener una visión negativa de Tesla del 47 al 63%. A lo largo de países como Reino Unido u Holanda se pueden encontrar compradores que cambian su Tesla por modelos de BMW o Polestar. Los concesionarios de Tesla en Holanda recientemente fueron vandalizados.

Elon Musk ha apoyado al partido AfD (Alternative Für Deustchland) que se considera de extrema derecha, algo que no se ve bien por parte de muchos alemanes. En los concesionarios de Alemania se organizan protestas delante de ellos y han proyectado una imagen de Musk haciendo un gesto que se parece al saludo romano usado por los nazis en la fábrica de Tesla a las afueras de Berlín. El ministro de deportes y turismo polaco Slawomir Nitras ha afirmado que no existe una justificación para ningún polaco razonable seguir comprando Teslas.

En Estados Unidos también se venden menos coches de Tesla

Múltiples consumidores empiezan a rechazar los coches que vende Musk. La cantante Sheryl Crow se ha deshecho de su Tesla. El modelo Cybertruck se está vendiendo muy por debajo de las expectativas (y parece que se ha intentado vender al gobierno federal). El youtuber más influyente afirma que prefiere la competencia.

California es el mayor mercado de coches eléctricos (normal siendo uno de los estados más ricos y el más poblado). Aquí, el lugar de nacimiento de Tesla bajan las ventas de esta empresa. Las del Model 3 han bajado un 36%. La cuota de coches eléctricos de Tesla ha bajado del 60,1% al 52,5%. En el norte de California unos grupos anónimos amenazan con dañar a cualquier Tesla que se encuentren por la calle.

La empresa Hawaiiana Mad Puffer Stickers vende unas 500 pegatinas diarias que dicen “I Bought This Before We Knew Elon Was Crazy” (Compré esto antes de que supiéramos que Elon estaba loco). Con unidades que se venden en EEUU, Reino Unido y Francia. También una similar se ha colocado en el tercer artículo más vendido en Amazon, por 6,99.

Obviamente no todo el mundo opina de este modo, algunos quieren separar a la persona del producto. Pero va a ser difícil que entren en política en los próximos años.

La Competencia aprovechando la situación

Marcas competidoras han capitalizado la situación ofreciendo vehículos eléctricos con características similares o superiores a las de Tesla, pero sin la asociación con Musk. Esto ha atraído a consumidores que buscan alternativas que se alineen más con sus valores personales.

Polestar quiere captar a todos los ex clientes de Tesla posibles. Por otro lado la cantonesa BYD está batiendo records de ventas en Europa. No es la falta de demanda de cohces eléctricos (que también), es la caída de demanda de los coches que vende Musk.

La disminución en las ventas de Tesla en Europa plantea interrogantes sobre el futuro de la marca en el continente. La empresa deberá evaluar cómo la implicación política de su CEO afecta la percepción de los consumidores y considerar estrategias para mitigar este impacto. Pero lo habitual es que un CEO tan personalista acabe dando estos problemas. Probablemente si preguntamos a la mayoría de la gente por la calle no sabrán dar el nombre de ningún directivo de grupo automovilístico grande, pero Musk seguramente sea el más conocido.

Tesla enfrenta el desafío de equilibrar la visión empresarial de su CEO con las expectativas y valores de sus clientes para mantener su posición en el mercado europeo. Porque alternativas a esta empresa no faltan, tanto en fabricantes nuevos como en los de toda la vida. Por no hablar de los fabricantes chinos.