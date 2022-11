Algunos datos que indican que lo peor de la inflación ya ha pasado

Si un evento económico podría definir 2022, sin duda es la inflación. Todas las políticas extraordinarias que hemos visto, como la rebaja de los 20 céntimos a los combustibles, el tope del gas, la limitación de las subidas de los alquileres o las subidas de los tipos de interés, han sido consecuencia de los niveles de inflación no vistos desde hacía 40 años.

Sin embargo ya empieza a haber datos de que esta espiral inflacionaria está remitiendo. Aunque todavía es pronto para cantar victoria, lo cierto es que las cosas no pintan tan mal como hace unos meses.

Uno de los primeros indicadores que apuntan a moderación son los datos del índice de productores de Alemania. En octubre se esperaba una subida del 0,6% y en cambio ha habido una caída del 4,2%. Quizá en meses anteriores se extralimitaron y ahora toca compensar. Desde luego una buena noticia.

También se atisba algo de esperanza viendo el coste de envíos de contenedores. El índice de envíos desde Shanghai a San Francisco ha vuelto a niveles prepandemia, lo que parece indicar una vuelta a la normalidad de las cadenas de suministro, uno de los motivos de la inflación.

Good Morning Everyone! Is inflation cancelled? Container shipping costs are back to pre-pandemic levels. pic.twitter.com/IBWxzyNClg