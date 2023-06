Los Milennials no están tan arruinados como creíamos

¿Qué imagen tenemos típicamente de un Millenial? No sólo su juventud, sino también que está sobre-cualificado para su empleo y que no tiene un duro. Por tanto vive de alquiler, muy típicamente en una ciudad grande. No obstante los Millenials no son tan pobres como creemos, sino que están alcanzando a sus padres o abuelos boomers a la misma edad. Aunque no lo parezca, los Millenials empiezan a tener cada vez más dinero de lo que dice el mito.

Los "Millennials" son aquellas personas nacidas entre 1981 y 1996 aproximadamente. Esta generación se caracteriza por haber vivido puntos de inflexión tecnológicos (Internet, redes sociales y smartphones), políticos (el 11S o la globalización), y sociales (matrimonio entre personas del mismo sexo). Son nativos digitales y han sido marcados principalmente por la crisis económica de 2008, así como la provocada por la Covid19 en 2020.

Los Millenials se han contrapuesto frente a los Boomers (nacidos entre 1946 y 1964) y a los generación X (nacidos entre 1965 y 1981). Estaban más estresados, al igual que los generación X, pero estaban económicamente peor. Bien, esto, afirma Jean M Twenge de la Universidad estatal de San Diego, ha cambiado Los millenials ya están a la par que los Boomers y la generación X.

Los Millenials en EEUU ya han alcanzado a los boomers

Según la profesora Jean M Twenge de la Universidad Estatal de San Diego en 2019 los hogares encabezados por Millenials tenían una mayor renta per cáoita que aquellos encabezados por Generación X y Boomers a la misma edad. De hecho es que incluso cuando se disgrega por razas el resultado es más espectacular, los latinos y los afroamericanos de 25 a 44 ganan más dinero que los blancos de las generaciones boomer y X a su edad.

El ingreso medio por hogar de EEUU se está incrementando, también para los millenials. De hecho en los últimos años sigue aumentando. ¿Quiénes son los perdedores? Principalmente aquellos con menos formación y los hombres en general. Pero aquellos con más formación tienen más dinero que nunca. La brecha entre los que no tienen estudios y los que tienen un título universitario de cuatro años no para de crecer.

Además los Millenials están más formados que en generaciones anteriores. No sólo tienen un mayor porcentaje de títulos de cuatro años, sino que además un mayor porcentaje tiene el certificado de estudios secundarios (instituto). Dos de cada tres millenials han ido a la universidad al menos un año. Además el por centaje de Millenials pobres es más pequeño que el que fue en la Generación X y los Baby Boomers.

Además a partir de que son propietarios de una, su posición en la escalera de la propiedad cambia, ya que pasan a ser propietarios en vez de inquilinos. Los Millenials han empezado a acceder lenta y silenciosamente a la vivienda. En 2020 el 48% de los Millenials tenían vivienda en propiedad, no muy por debajo de los Boomers y Generación X, que estaban en el 50%. La generación Z (la psoterior a los millenials), no parece que esté teniendo tanto éxito.

Es cierto que los altos precios de la vivienda dificultan a los Millenials comprar vivienda, pero estos están encontrando modos de acceder a la vivienda. Están los que accedieron a la propiedad en 2014 con un mercado deprimido y están los que accedieron a la propiedad antes de las subidas de tipos de interés, que si han sido listos, han conseguido hipotecas a tipo fijo en mínimos históricos.

Consecuencias políticas

Según la revista Fortune, durante la pandemia la riqueza de los Millenials se duplicó, a pesar de eso la de los Boomers sigue siendo ocho veces la de un Millenial. Según un estudio del banco de inversión Charles Schwab, mientras que la media nacional de la gente que se considera “Wealthy” (adinerada o rica) es del 48%, esta es del 57% para los Millenials y del 46% para la generación Z, los nacidos entre 1995 y 2010.

Durante bastante tiempo se entendía que las duras condiciones económicas a las que se enfrentaron los Millenials y el retraso en independizarse y tener hijos hizo que estos mostraran actitudes e ideas más propias de la izquierda que de la derecha. Pero esto podría cambiar. Aunque los Millenials no parecían interesados en tener hijos, pero en 2022 comenzaron a subir las tasas de fecundidad en EEUU.

Así que sí, es posible que al hacerse más ricos y formar familias, los Millenials empiecen a tener posiciones políticas más conservadoras de lo que las habían estado teniendo antes. Así que sí, la industria de gestión patrimonial debe buscar a estos jóvenes.

En España los millenials no están tan mal como podría parecer, pero su situación sigue siendo precaria

Ahora podemos entrar en España. La situación económica de los Millenials españoles no es tan buena como la de los estadounidenses. Les gustaría comprar una vivienda, a ser posible de tres dormitorios y dos baños, pero es cierto que muchos no pueden. La mitad de ellos piensan que no van a poder tener una pensión, pero sólo el 17% ha empezado a ahorrar para su jubilación. Además la renta variable no les gusta, por lo que los pocos que invierten obtendrán poca rentabilidad para sus ahorros.

Sólo el 42% de ellos considere que vive mejor que sus padres a su edad, lo cual no son buenas noticias. Quizás la ventaja que tienen frente a los EEUU es que si allí los préstamos de estudio son un problema grave para la economía, en España son casi anecdóticos.

Los Millenials españoles tampoco están en su mejor situación laboral. España es el indiscutible líder europeo del desempleo juvenil. No obstante, en lo que a menores de 25 años respecta hay menos jóvenes en paro que nunca. Y aunque España también es el líder europeo en ninis (jóvenes que NI estudian NI trabajan), el número de ninis en España es de 486.984, que está cerca del mínimo hístorico reciente en 2006 de 478.138, cuando la economía iba a todo trapo al ritmo de una burbuja inmobiliaria.

Por otro lado, dos de cada tres contratos firmados en España en 2021 eran temporales y sólo el 13% eran indefinidos. De hecho el contrato laboral más frecuente que firman los jóvenes es de menos de siete días. Además sus ingresos son inferiores, los menores de 35 cobran de media 1465 euros/mes brutos; aproximadamente la mitad que los mayores de 45 cuyo salario medio bruto es de 2280 euros/mes.

Los menores de 24 en 2020 cobraban 1207 euros brutos al mes de media, e cierto que menos cobraban en 2006, cuando lo que ganaban era 1084, pero es que los precios han subido bastante más en estos catorce años. Además el 53% de los menores de 24 años están sobre cualificados para su trabajo.

Pregunta a los lectores, ¿creen que los millenials están mejor o peor que sus padres a su edad?