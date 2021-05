Renta Básica Universal en Finlandia: así fueron los resultados del experimento

Kela, el Instituto del Seguro Social de Finlandia publicó hace un año los resultados de su experimento sobre la Renta Básica Universal en Finlandia. Debido a que se trata posiblemente del mayor experimento realizado a gran escala, no dejan de ser muy interesante ver qué sucede cuando probamos a darle dinero a la gente sin tener que trabajar para ello.

Los resultados del experimento no son malos, pero la verdad es que no acaban de dejar claro sobre si es una buena idea o no implementar este tipo de medidas en toda Finlandia, o incluso en otros países ¿Por qué? Lo primero es entender lo que se hizo y después ver los resultados del experimento.

La Renta Básica Universal en Finlandia

Lo primero de todo es entender qué ha sucedido con el experimento de la RBU en Finlandia. Este experimento se hizo entre 2017 y 2019 para comprobar que sucedería si a miles de personas en desempleo se les proporcionaba un ingreso. Se eligieron a 2.000 personas por todo el país aleatoriamente y se les proporcionaron 560 euros al mes durante dos años.

En este sentido, no es exactamente un ejemplo de Renta Básica Universal, sino que tal vez se acercaría más al concepto de Ingreso Mínimo Vital (como ya se ha comentado en estas páginas). Los beneficiarios elegidos estaban en desempleo, no hemos visto el efecto que tendría en clases medias o incluso en clases más altas.

En 2018 ya se decidió que no se renovaría el programa, aunque se pretendía que se ampliara por parte de Kela. Así que en 2019 finalizó y se pasó a procesar los datos, incluido el grupo de control elegido.

Pequeños beneficios en el empleo, beneficios más grandes en el bienestar mental y menos estrés

Lo primero de todo son los beneficios en el empleo, si el grupo de control trabajó una media de 73 días entre noviembre de 2017 y octubre de 2018, el grupo de los beneficiarios trabajó 78 días. Es decir, parece que con pequeñas cantidades de dinero (porque no deja de ser una pequeña cantidad para lo que hay) no parece que la gente pase a trabajar menos, sino que incluso puede que trabajen más (por ejemplo esos ingresos les podrían ayudar a desplazarse a encontrar trabajo a otra región).

Respecto al nivel de vida vemos que si en el grupo de receptores, el 60% consideraban que estaban bien, en el grupo de control este porcentaje se reducía al 52%, con lo cual la mejora al respecto del nivel de vida existía, pero tampoco era muy sustanciosa.

También mejora la autopercepción del estado mental y la satisfacción con la vida. Del grupo de receptores el 22% se consideraban deprimidos, frente a los no receptores que se consideraban en un 32%. Además los receptores estaban satisfechos con su vida en un 7,3, frente a los receptores que lo están en un 6,8 sobre diez.

¿Qué podemos concluir?

Pues creo que las conclusiones parecen doble. El primero es que una medida sobre la RBU no tiene efectos negativos, sino que son ligeramente positivos. Es decir, el dinero no parece solucionar los problemas por completo, pero ayuda. La gente no parece sentirse mal por recibir una ayuda extra del gobierno y tampoco parece que por ello pase a trabajar menos, incluso puede que trabaje más si tiene unas condiciones de vida innecesarias.

La segunda conclusión sería que los efectos de una RBU, o IMV no son mágicos. La situación de la gente mejora, pero no lo hace mucho. Por supuesto lo ideal sería hacer muchos más de estos experimentos para concluirlo, pero creo que este es el primero que se realiza. Y habría que ver, porque establecer este tipo de medidas es algo bastante caro para el erario público. Todos estaríamos más tranquilos si supiéramos que vamos a tener un ingreso mínimo independientemente de nuestra situación, pero también es cierto que no parece que sea la panacea de todas las medidas, de hecho cabe preguntarse ¿es posible que se puedan implementar medidas equivalentes a menor coste que tengan un mejor efecto sobre el bienestar de los ciudadanos?

También hay que considerar que Finlandia no es un país normal, y que tiene unas medidas sociales que ya les gustaría a la mayor parte de los países del mundo tener algo parecido. ¿Puede ser que en un país con un estado del bienestar generoso como es el caso finés una medida como esta se vea diluida y esta fuera a ser mucho más efectiva en países como España donde las prestaciones sociales son mucho peores? No digamos ya en países de América Latina.

