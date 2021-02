República Checa supera a España en PIB per cápita, y otros momentos Sputnik que vienen en nuestra economía

Esta semana la hemos empezado con la noticia de que la República Checa superaba a España en PIB per cápita. También a Italia. Estamos hablando de un país del telón de acero, que aparte de haber pasado del comunismo al capitalismo, ha tenido que ver como medio país se le desgajaba (cuando en 1993 dejó de ser Checoslovaquia). ¿Cómo es posible que haya superado a España?

En 1957 la Unión Soviética lanzó su primer satélite que rodeó la tierra, los norteamericanos e encontraron con que otro país les llevaba la ventaja sobre la carrera espacial, a pesar de la operación paperclip. El orgullo norteamericano no se recuperó hasta 1969, cuando la primera misión tripulada llegó a la luna. Bien, En España salvo que veamos cambios en los próximos años, vamos a ver varios de estos momentos Sputnik en los próximos años.

Se suele decir que el sueño económico de España era superar a Italia en PIB per cápita, algo que casi ha conseguido dos veces. Una en 2008 y otra en 2018. Incluso el ex-presidente Rodríguez Zapatero llegó a decir que España superaría en PIB per cápita a Francia y Alemania en el momento álgido de la burbuja inmobiliaria. Pero los cierto es que ese no es el camino que estamos llevando.

La República Checa ha superado a España en PIB per cápita en paridad del poder adquisitivo, pero no es tanto como parece

PIB per cápita en dólares de 2010 constantes

Según el FMI la República Checa ha superado en PIB per cápita medido en Paridad del Poder Adquisitivo a España por 28 dólares (38.152 anuales frente a 38.128 anuales de España). Como destacan en El Confidencial, el salario mínimo checo es de 580 eurs mensuales brutos, frente al español que supera los mil euros, su inflación supera el 3,5% (frente al -0,5% que hemos tenido en España) y sus infraestructuras y servicios públicos no están al nivel de los de España. Pero su tasa de desempleo inferior al 4% deja en ridículo al 16% que tenemos en España.

Además si vamos a los datos del Banco Mundial en dólares constantes de 2010, el PIB per cápita de 2019 de España es de 33.392,53, frente a 24.265,90 de la Republica Checa. En cambio en Paridad del Poder Adquisitivo el PIB per cápita checo ya superó al español en 2019 con 43.299,56 dólares frente a 42.195,18. No debería sorprendernos esta noticia cuando con la pandemia la recesión española ha sido de las más altas de la OCDE.

PIB per cá`pita en Paridad del Poder Adquisitivo

Lo que sí sucede es que mientras la economía española se estanca (la recesión por un lado y la falta de reformas efectivas consensuadas en un momento en el que crece el populismo), las economías de l antiguo bloque comunista lo están haciendo bien poco a poco y sin armar mucho ruido. Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania son economías que avanzan a buen ritmo sin hacer demasiado ruido pero consolidándose. La crisis inmobiliaria no les afectó tanto en 2008 y la crisis del covid tampoco, con lo cual este grupo de tigres europeos (llamados así por su similitud con los asiáticos). Esto hace que la brecha europea no parezca tanto Este-Oeste, sino Norte-Sur. Algo que es malo para las economías del Sur.

Momentos Sputnik que acabará viviendo la economía española (si todo sigue así):

Si la economía española sigue de este modo y los líderes políticos siguen en debates estériles y populistas sobre problemas alejados de la realidad económica mundial, vamos a ver varios momentos Sputnik en los próximos años. Se me ocurre una serie de eventos que podrían suceder en los próximos años:

El PIB per cápita nominal de algunos países de Europa del Este supera al de España

El PIB per cápita en paridad del poder adquistivo de algún país que hemos considerado subdesarrollado hace unos años en Asia supera al de España

Alguna gran empresa española es comprada por una aún mayor empresa China

Alguna empresa española conocida es adquirida por una empresa de Europa del Este (eso comienza a suceder ya)

Algún fabricante de coches chinos supera en España o en Europa las ventas de algún modelo fabricado en España

Alguna empresa española se lleva instalaciones fuera de nuestras fronteras (si es que no ha sucedido ya)

Cierto tipo de inversiones que resultan vitales para nuestro ecosistema industrial no se ejecutan dentro de nuestras fronteras (algo que también puede que esté sucediendo)

El saldo negativo de migración con estos países (Europa del Este y Asia) es negativo

Por suerte todavía hay noticias postivas, aunque pocas.

Pregunta a los lectores ¿estamos viviendo un momento Sputnik? ¿Creemos que puede estar a punto de pasar un momento Sputnik? ¿Reaccionaremos con algún momento de estos?

