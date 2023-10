En veinte años se han abierto 24 universidades privadas en España y dice mucho sobre nuestro mercado laboral

En los últimos veinte años se han aprobado veinticuatro universidades privadas en España. Doce de ellas en los últimos diez años, a pesar del parón de la pandemia del Covid y su lenta recuperación. Si hay un sector al que no parece irle mal y por el que no se deja de apostar es el de la educación superior privada en España.

La cuestión del sistema universitario español es que está cambiando a marchas forzadas. Ya casi hay tantas universidades privadas en España como públicas. Podríamos estar cerca de el número de privadas supere a las públicas.

La explosión de las universidades privadas en los últimos treinta años

¿Tienen sentido tantas universidades privadas en España? Hace unos años nos preguntábamos si había demasiadas universidades en España. La conclusión a la que llegábamos era que en España el sector público no inauguraba universidades desde 1998, que se creó la más joven de todas, la politécnica de Cartagena, pero que las universidades privadas, especialmente las no católicas si se estaban expandiendo. Bien, esta expansión no se ha frenado en los últimos años, sino que no para de crecer.

Viajemos en el tiempo a 1993. España se encuentra en una crisis económica tras los fastos de 1992 en la Exposición Universal en Sevilla y los Juegos Olímpicos en Barcelona. Este año se abren universidades públicas en Huelva, Sevilla y Jaén, pero también las que llamaré primeras católicas privadas modernas: CEU San Pablo y Francisco de Vitoria que se unirán a las católicas clásicas Comillas, Deusto, Pontificia de Salamanca, Navarra y Ramón Llul (una federación de centros católicos en Barcelona).

También la que entiendo es la primera universidad privada no confesional de España, la Universidad Alfonso Décimo el Sabio. Pronto llegarían la UOC, la Europea de Madrid, la Antonio de Nebrija, etc. En 2023 tenemos al menos 42 universidades privadas según esta lista de Wikipedia, que no está completa al faltar por lo menos menos la madrileña UNIE (Universidad Internacional de la Empresa) aprobada en 2022. De estas 42 universidades 15 son católicas y 27 no están asociadas a ninguna religión.

Es cierto que muchas de ellas llevaban bastante tiempo siendo centros adscritos de otras universidades, motivo por el que no parten de cero (un centro adscrito da clases a sus alumnos, pero dentro de un plan de estudios de otra universidad que es la que da el título universitario). Por ejemplo la Universidad Fernando III CEU en Sevilla estaba adscrita a la pública Universidad de Sevilla o la Universidad de Diseño Innovación y Tecnología estaba adscrita a la privada Universidad Camilo José Cela. Pero otras como la Universidad Intercontinental de la Empresa o la European University Gasteiz no tenían ese recorrido previo por el que han partido muchas universidades privadas en España.

A estas universidades privadas igual podríamos añadir las universidades extranjeras que operan en España (Schiller, St Louis, CIS, Francisco Marroquín, ESCP, etc) Aunque su presencia es casi residual por lo que no las vamos a tener en cuenta. Lo mismo podríamos decir de los centros adscritos a universidades públicas y privadas.

¿Hay mercado para tanta universidad?

Una vez vista la situación de partida nos preguntamos, ¿hay mercado para tanta universidad privada en España? Tenemos bastantes factores en contra:

Envejecimiento de la población: España tiene una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo, con lo cuál no es necesario tanta universidad privada, pronto las universidades se quedarían sin alumnos y la competencia será más fuerte.

España no tiene una economía muy basada en conocimiento con muchos titulados superiores, aparte de que es uno de los países dónde hay menor diferencia de sueldo entre titulados y no titulados, por lo que es donde menos merece la pena formarse, y menos todavía en una universidad que suele ser más cara que la alternativa pública (muchas veces ofreciendo menos prestigio a la titulación).

*** Posibilidad de estudiar online en instituciones de prestigio:** Cada vez más veremos la posibilidad de estudiar online en instituciones de prestigio en el extranjero. Incluso algunas empresas, como Google, están lanzando sus propios títulos o existen opciones no convencionales como la escuela 42. ¿Por qué optar por una educación universitaria nacional tradicional?

Por otro lado existen otros factores que empujan a que aparezcan cada vez más este tipo de centros

Necesidad de reciclaje: cada vez más se cambia más de profesión a mitad o pasado un tiempo de la carrera laboral. Hace años no existían los científicos de datos y ahora son una profesión muy demandada, por ejemplo.

Economías basadas en conocimiento: a medida que pasa el tiempo la economía se vuelve más sofisticada requiere profesionales más formados, las universidades privadas simplemente ofrecen esta posibilidad.

España se puede estar especializando en educación superior: por ejemplo en el estado de Massachussets que no llegan a los siete millones de habitantes existen más de 100 instituciones de enseñanza superior. Existiendo un fuerte mercado hispanohablante junto con demanda de Asia y África, España podría estar desarrollando un sector lucrativo. Lo cierto es que hasta ahora no ha cerrado una universidad privada en España. Este sería el motivo por el que muchas de estas universidades ofrecen formación online y otras directamente sólo ofrecen la modalidad online.

Los títulos importan, pero no tanto: muchas veces se habla sobre la importancia del prestigio de la universidad y la rivalidad de universidad pública o privada, pero lo cierto es que las universidades públicas en España no ofrecen ese nivel de calidad que muchos creen que existen. Es posible que los estudiantes estén optando por títulos privados que puedan tener menos exigencia en algunos temas académicos pero ofrezcan o permitan formarse en habilidades que requiere el mundo laboral privado y que no ofrece la universidad pública.

La demanda de medicina: Medicina es quizás la mejor carrera para tener buenos ingresos y bajo desempleo, especialmente con el envejecimiento de la población. La alta demanda ha hecho que sea muy difícil entrar en la Universidad pública, y muchos estudiantes (y especialmente sus familias) están dispuestas a dedicar esos recursos si a cambio sus hijos obtienen el ansiado título de medicina. No obstante no todas estas universidades ofrecen medicina u otras carreras de alta demanda.

Hijos únicos: la baja tasa de fecundidad hace que las familias tengan más dinero para emplear en la educación de un único hijo, algo que no harían o no podrían hacer de ser padres de una familias numerosa.

Es decir, existen motivos a favor y en contra de la apertura de estas universidades, sólo desde el punto de vista del servicio que prestan y la capacidad para sostenerse en el tiempo. Pero es un cambio que ha ido ocurriendo poco a poco en nuestro sistema universitario que lo está cambiando completamente respecto al sistema que conocieron nuestros padres.

Pregunta a los lectores ¿creen que hay una burbuja de universidades privadas o están creciendo porque ofrecen algo que no ofrece el sistema universitario público?