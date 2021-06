España nunca se ha financiado de forma tan barata: así son los eurobonos que se han emitido por primera vez

La Unión Europea ha emitido deuda pública por primera vez, para financiar el pan de inversión de recuperación económica tras la pandemia del Covid19. Se trata de un evento histórico, porque hasta el momento la Unión Europea nunca se había endeudado, se endeudaban los estados miembros. Sí es cierto que se habían propuesto varias veces, por ejemplo en 2010 para la crisis financiera de Grecia.

De hecho, como comentamos en abril de 2020, los eurobonos no eran una opción razonable. No estaba el mercado listo para ellos ni los mecanismos, además de que había una alternativa a financiarse a bajo coste en situación de restricciones de liquidez, el MEDE. No obstante, la devastación económica provocada por la pandemia y los distintos desafíos que están surgiendo, **han hecho que se planteen otras alternativas. **

El programan Next Gen EU

El programa Next Gen EU surge como una idea para transformar y reactivar la economía de la UE mediante la inversión en aquellos sectores que podrían empujar la economía en los próximos años. La idea de Bruselas es usar la crisis para hacer la economía europea más competitiva frente al auge de China y la economía de EEUU que lleva décadas dejando atrás a la europea. En general esto se centra en dos aspectos: digitalización (cambio tecnológico) y tecnologías sostenibles o verdes.

El programa de inversión es de 750 mil millones de euros, de los cuales la mayor parte (672,5 mil millones) van al plan de recuperación y resilencia. De estos 39 mil millones serán subvenciones y el resto préstamos para el periodo 2021-2026. Lo que se espera es la posibilidad de recuperar a la UE y hacerla “más digital, verde y resiliente” (sí, esas tres apalabras de las que últimamente se abusa bastante).

Cada país planea usar los fondos de un modo distinto, que debe ser aprobado por la comisión. Alemania Francia, Dinamarca, Italia, España, Polonia, etc Todos tienen sus planes y sus prioridades dentro de las líneas generales de la UE. ¿Y cómo se piensa financiar este plan de recuperación? Principalmente con los eurobonos. La deuda se emite entre todos, por lo que España, obtiene unas condiciones muy ventajosas al ir de la mano de solventes socios como Alemania, Holanda, Suecia o Estonia.

Los eurobonos

Los bonos lanzados por la UE se acordaron en julio de 2020, y la subasta ha salido esta semana. Es decir, como ya comentamos, no se podían lanzar eurobonos de un día para otro. La UE ha emitido bonos por un valor de 20.000 millones en su primera emisión, es decir, todavía quedan muchas emisiones para llegar a los 750.000 millones que emitirá la UE a lo largo de los próximos años.

Los bonos son a diez años y pagan un interés del 0,1% que si lo pensamos está por debajo de la inflación que probablemente tenga la zona euro durante los próximos diez años. A pesar de eso la UE ha recibido una fuerte acogida del mercado, ha recibido una demanda de 142 mil millones en su primera emisión, siete veces más. Lo que no está mal teniendo en cuenta que la UE es la primera vez que se endeuda en su historia.

La emisión ha tenido una clasificación AAA por parte de Moody Fitch y DBRS. Alrededor del 50% ha acabado en Europa y un 13% se ha ido a América y Asia. El plan de la UE es seguir haciendo emisiones en los próximos meses. Otra emisión está planificada para finales de junio y otra para julio. La UE planea emitir 80.000 millones de euros en bonos este año y 20.000 millones de euros en letras. A partir de otoño esperan emitir también bonos verdes, por alrededor de 270.000 millones de euros.

El éxito de los eurobonos dependerá de las reformas que se ejecuten

¿Va a ser esta vez los eurobonos una buena idea? Seguramente es algo que va a depender de los criterios que se ejecuten para entregar los fondos obtenidos a los distintos estados y gobiernos subnacionales. Si el dinero se entrega con poco criterio, como quieren los estados, sólo servirá para que la UE se endeude en conjunto sin que sirva de mucho.

Si se establecen unos criterios claros y útiles, así como de mecanismo de control, si se establecen unas prioridades claras, no de salvar industrias obsoletas y en quiebra sino de dar un salto y se acompaña de medidas que incrementen la competitividad, como condición sine qua non para recibir los fondos, estos eurobonos y el endeudamiento consecuente habrán merecido la pena.

Pregunta a los lectores ¿invertirán en Eurobonos? ¿Creen que los fondos tendrán buen uso?

