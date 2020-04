Eurobonos, ¿una idea no factible para esta crisis?

En estos días se ha estado hablando mucho de los Eurobonos, como un modo de poder afrontar por parte de los países de la UE o de la Zona Euro juntos los distintos gastos a los que nos va a avocar la crisis del COVID19. Porque la crisis que nos viene no nos la va a parar nada. La cosa es como vamos a salir, y lo que se está planteando por parte de los gobiernos es endeudarse fuertemente para poder dar estímulos a empresas y familias, y que una vez salgamos de aquí todo vuelva a la normalidad.

El problema es ¿quién nos va a querer prestar dinero a bajo interés en este momento? Si las dudas sobre las economías española e italiana no han habían cesado (al fin y al cabo tenemos los problemas de la economía europea junto con problemas adicionales de desempleo y competitividad), nos toca ahora en un momento peor todavía. ¿Cómo vamos a aguantar cuando dependemos tanto del turismo?

Ante esta situación muchos están hablando de eurobonos, es decir, deuda pública emitada en conjunto por los distintos países de la Unión Europea. No obstante, varios países de la UE están en contra de esta propuesta. ¿Por qué? ¿Hay falta de solidaridad por parte de los países más ricos de la UE (Holanda, Alemania, Suecia) frente a los vecinos del sur que además de haber sufrido más la crisis financiera de 2008 se encuentran que están sufriendo más la crisis de la COVID19? En realidad, es más complejo que eso.

Los eurobonos no llegarían a tiempo, y existe el MEDE

Lo primero de todo es que los Eurobonos no llegarían a tiempo. España e Italia necesitan el dinero ahora, y todavía no tenemos un mecanismo legal y financiero en la UE para emitir deuda conjunta. El MEDE en cambio está disponible rápidamente desde hace varios años.

El Mecanismo Europeo de Estabilidad o European Stability Mechanism se creó en 2011 y cuenta con hasta 700.0000 millones de euros, de los cuales se desembolsaron 80.000 millones y 620.000 millones podrían ser exigibles. Además cuenta con varias opciones de financiación a los países miembros que lo puedan necesitar, muchas de ellas no han sido usadas hasta ahora.

Por último, emitir bonos europeos sin un mecanismo centralizado de recolección de impuestos y de emisión de los mismos puede que no tenga sentido. No tenemos un sistema de recolección de impuestos común, por lo que los pagos tendrían que hacerse por los distintos estados miembros y si uno de ellos deja de pagar, el resto tienen que pagar los intereses y vencimientos asociados de la deuda en eurobonos. Si sabemos que los otros países están bastante endeudados (como es el caso de España e Italia) seguramente no querremos endeudarnos con ellos.

Los Eurobonos supondrían una troika

Si hubiera eurobonos, vendrían con una pérdida de soberanía. Esta vendría mediante algún mecanismo de supervisión por parte de los fabricantes de eurobonos que obligarían a ciertas políticas y recortes a los distintos gobiernos, especialmente los más endeudados. Habría que ceder soberanía.

Para quién lo piense, no hay más que ver lo que sucede en ocasiones cuando hay préstamos entre amigos o miembros de la misma familia. Los prestamistas no suelen estar cómodos viendo a los prestatarios gastar dinero en temas no esenciales, especialmente hasta que no se les devuelve el dinero.

Además, precisamente España en los últimos años tanto bajo los gobiernos de Rajoy como de Sánchez, no ha sido especialmente capaz de reducir su déficit público. No tenemos unas credenciales precisamente adecuadas para pedir a los otros países de la UE que se endeuden con nosotros. Por mucho que vayamos a subir los impuestos.

Los eurobonos podrían suponer un incremento del antieuropeísmo en Alemania

Por último tenemos que tratar sobre el pensamiento de las élites de algunos grandes países europeos, como es el caso de Alemania. Si por parte del norte se entiende que tienen que apoyar al sur en la lucha de la COVID19, no les queda claro que los Eurobonos sean el mejor modo de hacerlo. Esto lo cuenta Martin Grive en Handelsbaltt.

Hasta ahora el partido eurófobo AfD (Alternative für Deutschland) no se ha beneficiado de la crisis del coronavirus, pero esto podría ser diferente. En algunas comunidades alemanas no les gustarían y podrían acabar votando masivamente a AfD. Esta podría forzar la salida de Alemania en la UE, culpando a Bruselas de obligar a los alemanes a aceptar condiciones inapropiadas, como acabó haciendo Boris Johnson para el Brexit. Sin Alemania, podríamos hablar del fin de la UE, tal como la conocemos. No se quiere suponer la posibilidad de que el norte tenga que estar financiando permanentemente al sur.

Así que para los alemanes los eurobonos pueden ser una opción, pero algo que sea a largo plazo, tras establecer mecanismos de recaudación conjunto y tras su aprobación por los distintos parlamentos nacionales. No una solución rápida.

Pregunta a los lectores ¿creen que los eurobonos son necesarios y la única solución? O ¿creen que se debe acudir a los mecanismos ya establecidos para poner nuestra economía en marcha en esta crisis de la COVID19?

Imagen | tpholland

Imagen | npdoty

Imagen | williamnyk

Imagen | sdhansay