El gran miedo de los inversores conservadores: que todo (bitcoin, vivienda, bolsa...) sea una enorme burbuja

El inversor conservador tiene un miedo ahora, cualquier activo que se puede ver en el mercado actual todo parece sobrevalorado. Da igual el activo que miremos: bienes raíces, materias primas, acciones, criptodivisas e incluso inversiones alternativas parecen sobrevaloradas.

Así que la pregunta es ¿todo es una burbuja? Quizás, si todo es una burbuja, nada es una burbuja. ¿Nos queda algo que no lo sea? En caso de que quede algo que no sea una burbuja ¿qué activos no parecen sobrevalorados? Ningún inversor quiere comprar un activo que está sobrevalorado y podría decaer en los próximos meses. Pero encontrar un activo no sobrevalorado, se está haciendo difícil.

Todo es una burbuja

La deuda estudiantil en EEUU: esta ha seguido creciendo continua e inexorablemente, sin que la pandemia parezca haber pasado por la misma, sin que los nuevos títulos que están ofreciendo a distancia plataformas como Coursera o EdX o nuevas alternativas de formación (coding Bootcamps, la escuela 42), parezcan haber hecho la más mínima mella en el negocio de financiar los estudios.

esta ha seguido creciendo continua e inexorablemente, sin que la pandemia parezca haber pasado por la misma, sin que los nuevos títulos que están ofreciendo a distancia plataformas como Coursera o EdX o nuevas alternativas de formación (coding Bootcamps, la escuela 42), parezcan haber hecho la más mínima mella en el negocio de financiar los estudios. La deuda pública respecto al PIB: tras la crisis inmobiliaria de 2008 y tras las medidas para favorecer la economía por la pandemia de 2020, no para de crecer como un mayor porcentaje del PIB. Estados Unidos, España, Alemania o Francia no hay país que no hay aumentado su deuda pública a niveles insospechados. Además los países se están financiando a unos precios muy bajos respecto a lo que uno podría esperar del mercado.

Vivienda: el precio de la vivienda en España en mayo de 2021 se sitúa según el portal inmobiliario idealista en 1805€/m2, por debajo del pico de los 2053€ por metro cuadrado que experimentó en verano de 2007, el pico de la burbuja, pero la crisis del Covid no parece haberle afectado más allá de un breve momento en junio de 2020 donde bajó a 1620€/m2. A la bajada de la actividad económica no parece haberle acompañado una bajada de los precios equivalente. Algo similar está sucediendo en EEUU, especialmente en mercados calientes, como es el caso de la bahía de San Francisco, donde la pandemia no parece haber pasado. En geografías de china, salvo el breve parón del confinamiento del país, la vivienda sigue subiendo sin parar.

el precio de la vivienda en España en mayo de 2021 se sitúa según el portal inmobiliario idealista en 1805€/m2, por debajo del pico de los 2053€ por metro cuadrado que experimentó en verano de 2007, el pico de la burbuja, pero la crisis del Covid no parece haberle afectado más allá de un breve momento en junio de 2020 donde bajó a 1620€/m2. A la bajada de la actividad económica no parece haberle acompañado una bajada de los precios equivalente. Algo similar está sucediendo en EEUU, especialmente en mercados calientes, como es el caso de la bahía de San Francisco, donde la pandemia no parece haber pasado. En geografías de china, salvo el breve parón del confinamiento del país, la vivienda sigue subiendo sin parar. Bitcoin y criptoactivos: cuando bitcoin parecía haber explotado fue a finales de 2018, su valor no se había recuperado a finales de 2019. Ahora está por encima de los valores de finales de 2018, con una cotización de unos 33.000 dólares, cuando hace apenas unas semanas alcanzó un pico de unos 63.000 dólares. ¿Habrá explotado o veremos nuevos picos de precio en la criptodivisa original? También hay voces sobre que el incipiente mercado de los NFTs (Non Fungible Toquens a través del cuál se han vendido “obras de criptoarte”) ha colapsado. ¿Lo veremos volver a crecer?

Las empresas tecnológicas: aunque tenían la ventaja de que en la época Covid podían distribuir sus productos y servicios sin apenas contacto físico, por lo que es normal que pudieran mantener su nivel de actividad. Pero hay voces que opinan que podría haber una burbuja, viendo como sube el Price Per Earnings Ratio de las empresas cotizadas en el Nasdaq. Mención aparte es Tesla, que ha llegado a valer más que sus seis directos competidores, a pesar de vender menos unidades y tener menos beneficios, cuando no pérdidas. Sus acciones han sufrido una corrección, de superar los 880 dólares en enero de 2021 a los 609,89 en el momento de escribir este artículo, pero ¿queda más margen para abajo?

aunque tenían la ventaja de que en la época Covid podían distribuir sus productos y servicios sin apenas contacto físico, por lo que es normal que pudieran mantener su nivel de actividad. Pero hay voces que opinan que podría haber una burbuja, viendo como sube el Price Per Earnings Ratio de las empresas cotizadas en el Nasdaq. Mención aparte es Tesla, que ha llegado a valer más que sus seis directos competidores, a pesar de vender menos unidades y tener menos beneficios, cuando no pérdidas. Sus acciones han sufrido una corrección, de superar los 880 dólares en enero de 2021 a los 609,89 en el momento de escribir este artículo, pero ¿queda más margen para abajo? Acciones: El S&P500 de los EEUUU se encuentra en máximos históricos, alcanzando niveles por encima de sus precios pre-pandemia, cuando ya se hablaba de que podría haber una sobrevaloración en bolsa. También se encuentra en máximos el Nikkei 225, que se encuentran en niveles que no se alcanzaban desde principios de los años 90, con la burbuja de la que ya hemos hablado. La bolsa de la zona euro (Eurostoxx50) y la española (Ibex35) no se encuentran precisamente en máximos históricos. En el caso de la española ni siquiera se han alcanzado los niveles pre pandemia. Cuestión aparte serían los stonks, esas acciones que en un foro deciden elevar su precio brutalmente, como sucedió recientemente con las acciones de las tiendas GAME o de la cadena de cines AMC.

Otros coleccionables: existen voces que afirman que nos encontramos en una burbuja sobre ciertos objetos coleccionables, como pueden ser los relojes de pulsera Rolex o cartas de Pokemon o del juego Magic The Gathering, incluso se habla de una burbuja sobre los sets de Lego.

¿Y si la burbuja fuera…?

Dinero: con la pandemia no hay más que ver cómo se ha incrementado la oferta monetaria debido a las políticas de los bancos centrales de mitigar el impacto del coronoavirus y las medidas sanitarias. El agregador monetario M3 se ha incrementado fuertemente tanto por el Banco Central Europeo como por la Reserva Federal de EEUU.

Es decir, no podemos dejar de considerar la opción de que todos los activos estén sobrevalorados porque al haberse introducido más dinero en el mercado este esté impulsando hacia arriba el precio del valor de los activos. Sería el dinero el que se ha depreciado en su valor real frente al resto de activos.

Pregunta a los lectores ¿qué activos no les parecen sobrevalorados? ¿Qué más activos de la lista les parecen sobrevalorados?

En El Blog Salmón | Estas son las razones por las que invertir en la vivienda habitual es más rentable de lo que suele creerse

Imagen | IsabelleAcatauassu