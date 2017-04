¿Tiene sentido que Tesla valga más que Ford o General Motors?

Recientemente ha dado la vuelta al mundo que el fabricante de coches más valioso de Estados Unidos no es el gigantesco General Motors o el tradicional Ford, sino que se trata del recién llegado Tesla. Una empresa pequeña, que sólo fabrica dos modelos (y tiene uno desarrollado y con cientos de miles de encargos) y que sólo fabrica coches eléctricos, dejando a un lado los lucrativos motores de combustión interna sobre los que se han construido auténticos imperios.

Así que si el “new kid on the block” llama tanto la atención, hay que ver si esta valoración está mínimamente justificada. Tesla ya vale más que GM, pero eso no significa que será una buena inversión.

Motivos en contra

Aunque Tesla nos parezca el primer fabricante en vender coches eléctricos no es cierto, ha habido muchos. Además hay otros fabricantes que están ofreciendo este producto, incluso con más éxito que Tesla. Tesla en 2016 vendió 76.000 vehículos, no es mal número, pero ese mismo año la Alianza Renault Nissan vendió más de 94.000 coches eléctricos, principalmente los modelos Nissan Leaf y Renault Zoe. Muy probablemente ya hayamos visto algunos de estos modelos por la calle.

Además Tesla no es el único fabricante que ofrece estos productos. BMW tiene dos modelos a la venta i3 e i8 (aunque este no es completamente eléctrico), Ford, General Motors, Daimler, Mitsubishi o incluso PSA también tienen coches eléctricos a la venta. De momento no han puesto mucho esfuerzo en estos productos, todo hay que decirlo y Tesla avanza ya que son su único producto

Además, mientras que los demás fabricantes (General Motors o Renault-Nissan) tienen beneficios, Tesla es una eficiente máquina de quemar dinero. Apenas ha tenido dos trimestres consecutivos en los que ha tenido beneficios. Tesla lo ha ido solucionando mediante incrementos en el capital de la empresa, y deuda convertible. Pero en algún momento la empresa de Elon Musk debería de ser capaz de generar efectivo.

General Motors en cambio ofrece una rentabilidad del dividendo superior al 4%, junto con un negocio diversificado geográficamente (aunque cada vez menos tras la venta de Opel a PSA) y muchas fábricas y marcas consolidadas. Mientras tenemos decenas de empresas que siguen adelante.

Además de los coches eléctricos están las decenas de empresas que quieren ofrecer lo mismo que Tesla (aunque esta les lleva ventaja con el punto débil del coche eléctrico, las baterías). No sólo hablamos de Faraday Future (cuyo destino es incierto), sino también de empresas como Lucid, que con ex-empleados de Tesla sólo necesita efectivo para poner en las calles un vehículo.

Motivos a favor

Empecemos por dónde íbamos, es cierto que Tesla se enfrenta a la competencia de fabricantes nuevos similares, como es el caso de Lucid o Faraday, pero Tesla ya ha sobrepasado fabricantes que también iban a comerse su pastel, como es el caso de Fisker, fundada por Henrik Fisker que se podría considerar cualquier cosa menos un novato en la industria.

También es cierto que Renault-Nissan vende más coches que Tesla, pero sus modelos son de menor valor añadido. Tesla está consiguiendo competir con modelos más lujosos y que dan más beneficios. Además la red de supercargadores de Tesla ofrece una ventaja que quita el mayor defecto de los coches eléctricos, los viajes largos. De momento ningún otro fabricante ofrece lo mismo.

Por último tenemos que las expectativas sobre Tesla no son las mismas que cualquier otra empresa. Para empezar porque Tesla ha conseguido una masa de seguidores y compradores al estilo de Apple, que casi ningún otro fabricante puede tener. Pero además porque Tesla no sólo ofrece coches como el resto de fabricantes, sino que desde que adquirió SolarCity (compra muy criticada) y otros productos que ha anunciado (tejas solares y baterías domésticas), Tesla es algo más.

Tesla lo que está ofreciendo es convertirse en una marca de productos para todo aquello que requiera energía en nuestro hogar. Ya sea nuestro coche o nuestra casa, parece que Tesla está dispuesta a vendernos el producto eléctrico. En cierto modo, Elon musk está dejando a Steve Jobs como un mero fabricante de teléfonos móviles comparado con lo que parecen ofrecer Tesla (un hogar y transporte 100% alimentados con energía solar) y SpaceX (colonizar Marte).

Volviendo a la pregunta ¿tiene sentido que Tesla valga más que Ford o General Motors? Depende. Como fabricante de coches claramente no, por muy buenos que sean sus productos de momento no parece que vaya a conseguir darnos una rentabilidad a corto/medio plazo equivalente. En cambio si estuviéramos hablando de a largo plazo y si los visionarios planes de Elon Musk se llegaran a cumplir…

En El Blog Salmón | ¿Qué implica que PSA compre Opel?

Más información | El Español

Imagen | Michael Fraley

Imagen | Schwar