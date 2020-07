El desempleo no es del 15,3%, la alfombra de los ERTE y los nuevos inactivos maquilla la dura realidad

Ayer el INE publicó los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre que son de suma importancia para evaluar cómo está evolucionando el mercado laboral y que nos puede dar una idea del impacto de la pandemia en el trimestre del confinamiento.

En primer lugar, nos observamos que la ocupación se ha reducido en 1.074.000 personas durante el segundo trimestre del año, lo que representa una disminución del 5,46%, dejando la ocupación final en 18.607.200. Esa reducción es histórica, el récord anterior correspondia al primer trimestre de 2008 (-771.000 ocupados).

Esta reducción está justificada porque se ha producido mayoritariamente un aumento del número de "inactivos" ya que les ha caído encima abandonar el mercado laboral y tener que buscar empleo en una situación de pleno confinamiento, un hecho imposible y de ahí que entren en esta categoría específica y no la de "parados" que pueden buscar activamente empleo. Estas personas inactivas que habrían abandonado el mercado laboral se cuantifican en 1.062.800, 12.000 menos que todo el descenso de la ocupación.

Desde abril hasta junio, vemos que el número de parados ha subido únicamente en 55.000 personas hasta situarse finalmente en 3.368.000, un incremento trimestral del 6,03% y un incremento anual del 4,25%. Aportando estos datos, la tasa de paro final se situaría en el 15,33%, una subida de 0,92 puntos más frente al primer trimestre del año.

Pudiera parecer un dato positivo... el desempleo sube pero no se dispara en los meses de confinamiento, quizás la crisis no es tan grave. Pero el dato del paro hay que matizarlo y mucho ¿Qué está sucediendo realmente?

Por un lado, valoran como un flujo de "no parados" la pérdida de ocupados pasando a inactivos, aquellos que han abandonado el mercado laboral y el confinamiento les ha impedido buscar empleo. Otros "no parados" son los ocupados que están afectados por ERTE (no están trabajando pero se encuentran dentro de los ocupados). En este último grupo, se aglutina un volumen de 4.706.200, lo que supone un incremento de 2.739.300 frente al trimestre anterior.

Ambas cifras permiten maquillar la realidad del mercado laboral. Pero si queremos analizar el problema real del paro, deberíamos sumar el total de identificados como parados (3,37 millones), el flujo en este trimestre que han pasado de ocupados a inactivos (1,06 millones) y los ocupados que no han trabajado por el ERTE (4,7 millones).

La cifra resultante es de 9,13 millones de personas que están apartados de la actividad productiva, nuestro stock listo para entrar a producir inmediatamente. Si entenderíamos ese dato como los parados reales, la tasa de paro que es la relación de parados frente a la población activa (21,975 millones) sería del 41,5%, un dato que le separan 26 puntos de la tasa de paro oficial.

La actividad productiva se está destruyendo a marcha forzadas y más allá de la tasa de paro que tal y como está diseñada no permite enfocar la realidad existente en el mercado laboral, podemos poner los ojos en el número de horas efectivas de trabajo realizadas que incluye la toda la pérdida de fuerza laboral. En este caso, se tiene en cuenta el grupo de afectados por ERTE y otros tipos de ausencias como el paro parcial por razones técnicas o económicas, enfermedad, accidente o incapacidad temporal.

Las horas efectivas de trabajo realizadas se han reducido un 22,59% frente al primer trimestre del año. Esta caída de horas efectivas realizadas nos permite entender qué ha sucedido en el mercado laboral este trimestre y anticipar el hundimiento del PIB español en el segundo trimestre alrededor de un 20%. Aunque debemos tener en cuenta que la pérdida de horas será de mayor o menor importancia según la productividad que esté asociada a estas pérdidas.