Este gráfico de la brecha salarial en España indica que la Premio Nobel de economía tiene razón

Hace unas semanas ElDiario.es publicó un artículo sobre la distribución de los salarios en España. El tema es muy interesante y el artículo incluye varias gráficas que permiten ver cómo son los salarios en España, en las Comunidades Autónomas, por edades, etc. de una forma rápida y visual, basándose en los datos de la Agencia Tributaria para el año 2021. Incluso hay una calculadora para ver en qué posición de riqueza se encuentra el lector. Muy instructivo.

Pero si hay una de las gráficas que destaca es la de la brecha salarial. Según los datos publicados le brecha salarial en España es inexistente hasta los 36 años. ¿Y qué pasa a esa edad? ¿Hay algún fenómeno que ocurrió en 1985 que indica que los que nacieron antes sean machistas y los de después no? Y en esto aparece la Premio Nobel de Economía 2023.

La brecha salarial tiene un motivo

Lo que dice la nueva Premio Nobel de Economía de 2023, Claudia Goldin, es que la brecha salarial tiene un motivo principal y no las diferentes ocupaciones como se venía pensando. Y es la maternidad.

Historically, much of the gender gap in earnings could be explained by differences in education and occupational choices. However, this year’s economic sciences laureate Claudia Goldin has shown that the bulk of this earnings difference is now between men and women in the same… pic.twitter.com/MGWou9hHZx — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2023

Cuando se tiene un hijo hace falta dedicar más tiempo al hogar y normalmente la mejor estrategia es que uno de la pareja tome dicha tarea. Y lo más frecuente es que sea la mujer, por motivos biológicos. Por tanto la carrera laboral de las mujeres queda estancada mientras la de los hombres sigue en marcha.

¿Encaja esto con los datos salariales de España? Sí. Los datos que publica la Agencia Tributaria van agregados. Hasta los 25 años la brecha salarial es inversa, las mujeres ganan (en media) más. Y de los 26 a los 35 años empieza a haber una pequeña brecha. ¿El motivo? La edad media de tener al primer hijo en España para las mujeres es de 31,54 años. Ahí es cuando empieza a estancarse el sueldo de la mujer.

En el rango de edad de 36 a 45 años la brecha es ya apreciable y sigue subiendo hasta la jubilación. Ser madre es lo que crea la brecha salarial. Ya lo sabíamos en EEUU, pero en España es igual de cierto.

¿Qué se puede hacer para cerrar esta brecha? Lo primero reconocerlo. Porque hasta ahora se nos dice que el problema es machismo, que las mujeres no estudian carreras STEM o que no hay mujeres en puestos directivos. Y quizá es al contrario, las mujeres no estudian carreras STEM porque es más fácil ser madre en otros sectores y no hay mujeres directivas porque a la edad que se llegan a dichos puestos han dejado atrás sus ascensos profesionales para centrarse en la crianza. A igualdad de puesto y horas trabajadas no hay diferencias en salarios, no hay machismo.

Y ojo, la brecha salarial se está cerrando. Pero a costa de posponer la maternidad y de que haya cada vez más mujeres que no quieren tener hijos. Si no es esto lo que queremos hay que reconocer las causas y enfocar el sistema a hacer posible que las madres puedan progresar en el mundo laboral: permisos de paternidad equivalentes a los de maternidad (en esto se ha avanzado), medidas de conciliación para ambos, control efectivo de los horarios laborales, colegios públicos que no ofrezcan únicamente jornadas intensivas, etc.